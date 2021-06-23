Идеальные любовники: ТОП-6 знаков зодиака с самым высоким либидо

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Алиса Старжевская
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С представителями этих знаков зодиака можно не только разнообразить личную жизнь, но и построить идеальные отношения.

Идеальные любовники: ТОП-6 знаков зодиака с самым высоким либидо

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

Успешная сексуальная жизнь во многом зависит от врожденных особенностей и пылкого темперамента. Но поистине страстной натурой обладают только шесть знаков зодиака, которые способны удивить в постели любого.

Скорпион

Несмотря на вспыльчивый нрав, харизматичные и напористые Скорпионы умело притягивают к себе людей. Однако строить стабильные семейные отношения с представителями этого знака не стоит, а вот страстную и бурную жизнь — пожалуйста.

Лев

Огненная сила Льва действительно способна украсить сексуальную жизнь. При этом в отношениях безудержный Лев занимает скорее доминантную позицию, поэтому в постели именно он возьмет инициативу в свои руки.

Рак

Раки по натуре очень сдержанные и спокойные. Но в романтических отношениях они способны проявить нежность и чувствительность. Поэтому в интимной жизни «водные» знаки обязательно прислушаются к желаниям своего партнера.

Стрелец

В личной жизни Стрельцы очень непостоянны — любовь может как внезапно вспыхнуть, так и угаснуть вновь. По тому же сценарию будут развиваться и интимные отношения. Так что нужно быть всегда начеку, чтобы поймать момент безумной страсти Стрельцов.

Водолей

Представители воздушной стихии отдают предпочтение скорее не физической страсти, а духовному контакту тел. Поэтому в любовной связи водолеям важно получать прежде всего эмоциональное наслаждение.

Близнецы

Близнецы не любят однообразия — в жизни они могут быть то пылкими и страстными, то равнодушными и холодными. Так что перед тем, как строить отношения с представителями этого знака, важно помнить, что Близнецы привыкли совмещать в себе разные чувства.

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