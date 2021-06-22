«Пойдем до «Фрунзенской» — видео эвакуации пассажиров по тоннелю метро Петербурга

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 843

К станции «Парнас» приехали несколько карет «скорой помощи» и пожарные.

Фото, видео: ВКонтакте @khartukov; 5-tv.ru

Пассажиров застрявшего вагона в метро на севере Петербурга эвакуировали по тоннелю подземки. К станции «Парнас» приехали несколько карет «скорой помощи» и пожарные. Пока сообщений о том, что кому-то понадобилась медицинская помощь, не сообщалось.

«До куда идем?»

«До «Удельной» (соседняя станция — Прим.ред.)

«Не, это далеко! Пойдем до «Фрунзенской» (станция синей ветки в центре Петербурга), — не теряют чувства юмора пассажиры.

Стоит отметить, что в Северной столице не первый день стоит аномальная жара. Как сообщал ранее 5-tv.ru, из-за проблем в подаче электросети между станциями «Парнас» и «Проспект Просвещения» застрял один из составов с пассажирами. Предварительно, им пришлось ждать помощи не менее получаса.

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