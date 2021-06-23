🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июня, растущая Луна находится в знаке Стрельца. Подходящий день, чтобы погрузиться в самого себя, разобрать ошибки и извлечь из них урок. Звезды благоприятствуют творческой активности.

♈ Овен

Вы всегда ценили свободу и жили только на своих условиях. Однако сейчас вас одолевают внешние силы и внутренние сомнения, которые мешают вам реализовать свой наивысший потенциал. Пришло время вырваться из ментальной тюрьмы и вернуть мечты, за которые стоит бороться.

Космический совет: отбросьте сомнения и следуйте за мечтой.

♉ Телец

Для Тельцов настало время продемонстрировать силу и полностью раскрыть потенциал. Вы готовы к переходу на новый уровень, и в вашей жизни вот-вот произойдут большие события.

Космический совет: готовьтесь к переходу на новый уровень жизни.

♊ Близнецы

Вам нужно отбросить страхи и понять, что мешает вам реализовать свой самый высокий потенциал. Пришло время снять плащ-невидимку, выйти из тени и показать себя окружающим во всей красе.

Космический совет: пора выйти из тени.

♋ Рак

Не планируйте и начинайте что-то новое – день для этого не подходит. Если же вы все-таки возьметесь за какое-то дело, то будьте готовы к провалу, потратив при этом немало усилий.

Космический совет: не начинайте новое дело.