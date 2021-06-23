🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

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Георгий Иванов
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июня, растущая Луна в знаке Стрельца благоприятствует творческой активности и проявлению эмоций.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 июня, растущая Луна находится в знаке Стрельца. Подходящий день, чтобы погрузиться в самого себя, разобрать ошибки и извлечь из них урок. Звезды благоприятствуют творческой активности.

♈ Овен

Вы всегда ценили свободу и жили только на своих условиях. Однако сейчас вас одолевают внешние силы и внутренние сомнения, которые мешают вам реализовать свой наивысший потенциал. Пришло время вырваться из ментальной тюрьмы и вернуть мечты, за которые стоит бороться.

Космический совет: отбросьте сомнения и следуйте за мечтой.

♉ Телец

Для Тельцов настало время продемонстрировать силу и полностью раскрыть потенциал. Вы готовы к переходу на новый уровень, и в вашей жизни вот-вот произойдут большие события.

Космический совет: готовьтесь к переходу на новый уровень жизни.

♊ Близнецы

Вам нужно отбросить страхи и понять, что мешает вам реализовать свой самый высокий потенциал. Пришло время снять плащ-невидимку, выйти из тени и показать себя окружающим во всей красе.

Космический совет: пора выйти из тени.

♋ Рак

Не планируйте и начинайте что-то новое – день для этого не подходит. Если же вы все-таки возьметесь за какое-то дело, то будьте готовы к провалу, потратив при этом немало усилий.

Космический совет: не начинайте новое дело. 

♌ Лев

Львов ожидает эмоциональный взлет, что положительно скажется на любовных отношениях и здоровье. Также вас ожидает похвала со стороны начальства и успех в финансовых делах.

Космический совет: настройтесь на позитивный лад.

♍ Дева

Девы смогут хорошо раскрыться в красноречии – спорах и дебатах. Также в этот день вы испытаете сильные чувства, которые окажут положительное влияние на ваше настроение.  

Космический совет: будьте готовы к сильным эмоциям.

♎ Весы

Отбросьте тревоги и отдайтесь тому, что вы страстно любите. Весы в этот день могут не опасаться серьезных проблем. Наступает идеальное время для общения, повышения авторитета и поисков нового источника дохода.

Космический совет: будьте открыты для общения.

♏ Скорпион

Будьте готовы к упадку жизненных сил, хандре и проблемам со здоровьем. Не исключено, что даст о себе знать хроническая болезнь, может одолеть беспричинная тревога. Во второй половине дня прогуляйтесь и уделите внимание здоровью.

Космический совет: следите за самочувствием.

♐ Стрелец

 Помните, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Стрельцы могут почувствовать вдохновение на самостоятельные действия и инвестиции в проект мечты. Следует довериться внутреннему голосу.

Космический совет: доверьтесь интуиции.

♑ Козерог

Не слушайте людей, которые называют вас "слишком умным» или "слишком громким". Вы не должны переживать о том, чтобы все чувствовали себя комфортно. Не исключены неожиданные изменения в личной жизни.

Космический совет: будьте уверенными в себе.

♒ Водолей

День может быть наполнен негативом, конфликтными ситуациями и несбывшимися надеждами. Проявите стойкость, будьте осмотрительны, рассудительны и сдержанны в общении.

Космический совет: будьте стойкими к неудачам.

♊ Рыбы

Присмотритесь к окружающим – не страдает ли кто-то от ваших слов и действий. Найдя таких людей, работайте над разрешением ситуации. Не позволяйте прорваться наружу раздражительности и напряжению. День неблагоприятный для делового общения и работы с документами.

Космический совет: проявите внимание к окружающим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие роковые встречи ждут разные знаки зодиака во второй половине 2021 года.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

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