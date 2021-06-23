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Чек-лист: ТОП-5 признаков того, что вы употребляете слишком много спиртного

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Алиса Старжевская
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Пятый канал рассказал о симптомах, которые свидетельствуют о появлении алкогольной зависимости.

Чек-лист: ТОП-5 признаков того, что вы употребляете слишком много спиртного

Фото: Depositphotos / blowup61

Ежедневное употребление даже небольшого бокала спиртного может свидетельствовать о развитии алкогольной зависимости. Чтобы приятная традиция не обернулась большими проблемами со здоровьем, 5-tv.ru предлагает пробежаться по всем пунктам «чек-листа».

  1. Депрессия лечится алкоголем

Алкогольные напитки часто употребляют вместо антидепрессантов, что крайне губительно для организма. Кружка пива, бокал вина или шампанского лишь на время расслабляют и поднимают настроение. Этот эффект объясняется повышением гормона удовольствия — дофамина. Впоследствии тело человека может привыкнуть к выработке гормона, а затем требовать все больше алкоголя для поддержания радостного настроения.

  1. В выходные дни не оторваться от спиртного 

Рюмка в субботу, а бокал в воскресенье — эту привычку точно нельзя назвать здоровой. В медицинском сообществе даже появился специальный термин — «алкоголизм выходного дня», обозначающий физическую, химическую и психологическую зависимость. Если хотя бы один из перечисленных симптомов для вас знаком — бегом к врачу.

  1. Употребление алкоголя как способ стать увереннее в себе

Алкоголь даже в малых дозах может преувеличить силу духа, а также привести к чрезмерной уверенности. Однако робким и нерешительным людям не стоит искусственным путем решать психологические проблемы. Разобраться в причинах неуверенности поможет лишь компетентный специалист в области психологии.

  1. Вы долго не пьянеете от алкогольных напитков

Редко люди могут похвастаться тем, что долго пьют и не чувствуют симптомы алкогольной интоксикации. Но на деле это не повод для радости. Поскольку такая реакция может свидетельствовать о том, что центральная нервная система перестала быть восприимчивой к этиловому спирту.

  1. Изменения мозговой активности

Спиртные напитки могут негативно повлиять на работу нервных клеток. В связи с этим человек может чувствовать подавленность и хроническую усталость, а затем вовсе тревожность и раздражительность. В редких случаях возможны также вспышки агрессии и даже спонтанные судороги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько выпивают и как напиваются разные знаки зодиака.

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