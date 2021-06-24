Как рождение сверхновой звезды в 2022 году повлияет на жизнь людей в 2021-м?

В 2022 году в созвездии Лебедя — примерно 12 миллионов километров от Земли — родится сверхновая звезда. Свет от нее будет настолько ярким, что заметить вспышку на небе будет ночью очень легко даже без телескопа. Однако интересно, что ощутить влияние на себе этого небесного явления можно будет значительно раньше, уже начиная с 24 июня 2021 года. Об этом рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

«В России, особенно на юге, можно будет увидеть ярчайшую вспышку, которая будет на небе примерно пару-тройку месяцев. И она будет такой яркой, гораздо ярче, чем звезды в Млечном пути», — поделилась специалист.

По словам астролога, сама звезда «родилась» значительно давно, порядка 1800 лет назад, но ее свет дойдет до жителей Земли только к 2022 году. Никольская отмечает, что события, происходящие в космосе, отражаются и на жизни людей как в целом, так и на судьбе каждого индивида в частности.

«Этот свет и все события, которые произойдут в 2022 году, мы уже начнем ощущать в 2021-м и будем еще потом ощущать в 2023 году — это событие, пролонгированное во времени, поэтому эти три года будут крайне важными для нас», — отметила астролог.

Алена Никольская отметила, что за последние 30 лет во Вселенной также рождались другие звезды, появление которых было ознаменовано не только ярким светом, освещающим все вокруг, но и важными социальными и политическими событиями.

Астролог отметила, что сверхновые звезды появлялись на свет постоянно, их рождение было — всегда было крайне важным событием. Она отметила, что более 1000 лет назад в 1008 году вспышка была настолько сильной, что даже ночью было также светло, как и днем.

«В 1008 году, когда одна из самых ярких звезд родилась, китайские астрологи писали, что при свете этой звезды можно было даже читать ночью» — рассказала эксперт.

Никольская напомнила, что сверхновые звезды рождались в 1988, 1994, 2008 и 2014 годах. Уже по этим событиям было ясно, что общество начинало ощущать на себе их влияние гораздо раньше.

«В 2021 году мы уже почувствуем изменения в нашей личной жизни и жизни общества в целом. Если вышеуказанные года были для вас благоприятными, то 2021 и 2022 год будут для вас интересными и полезными во всех отношениях. Ведь свет от звезд, когда они рождаются, в десятки миллионов раз больше, чем свет от обычной звезды», — подытожила астролог.

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