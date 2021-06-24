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Климова показала свои стройные ноги в тапочках за 57 тысяч рублей

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Мария Евстигнеева
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Поклонники оценили образ актрисы на пляже и завалили комплиментами в комментариях.

Фото, видео: Instagram @klimovagram

Актриса Екатерина Климова показала себя во всей красе во время пляжного отдыха. Опубликованная фотография в Instagram 43-летней матери четверых детей произвела фурор среди подписчиков. Климову расхвалили как за фигуру, так и стильный образ: на снимке она позирует в уютном белоснежном халате, лежа на гальке. Однако, особое внимание поклонников привлекли махровые тапочки c вышитым логотипом Prada. Их стоимость составляет 57 тысяч рублей. Подписчики Климовой не поскупились на комплименты.

Instagram @klimovagram

 «Тапочки зачет!»;

«Катенька Вы прекрасны! Как Вам удается выглядеть школьницей? У меня нет слов, одни буквы! Под цвет тапочки к камешкам, а кто на них лежит красива, красива, красива!»;

«Звездочка наслаждается отдыхом»;

«Богиня! Мама четырех деток! Это чудо», - пишут фолловеры Климовой.

Напомним, Екатерина Климова и раньше восхищала фанатов своими фотографиями. Не так давно, 5-tv.ru показывал снимки актрисы в белье. 

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