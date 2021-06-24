Климова показала свои стройные ноги в тапочках за 57 тысяч рублей

Актриса Екатерина Климова показала себя во всей красе во время пляжного отдыха. Опубликованная фотография в Instagram 43-летней матери четверых детей произвела фурор среди подписчиков. Климову расхвалили как за фигуру, так и стильный образ: на снимке она позирует в уютном белоснежном халате, лежа на гальке. Однако, особое внимание поклонников привлекли махровые тапочки c вышитым логотипом Prada. Их стоимость составляет 57 тысяч рублей. Подписчики Климовой не поскупились на комплименты.

Instagram @klimovagram

«Тапочки зачет!»;

«Катенька Вы прекрасны! Как Вам удается выглядеть школьницей? У меня нет слов, одни буквы! Под цвет тапочки к камешкам, а кто на них лежит красива, красива, красива!»;

«Звездочка наслаждается отдыхом»;

«Богиня! Мама четырех деток! Это чудо», - пишут фолловеры Климовой.

Напомним, Екатерина Климова и раньше восхищала фанатов своими фотографиями. Не так давно, 5-tv.ru показывал снимки актрисы в белье.