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«Трагическое и несправедливое событие»: Фурманов о смерти актрисы Инны Волгиной

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Анна Васильева
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Худрук театра «Русская антреприза» вспомнил, каким человеком и профессионалом была скоропостижно скончавшаяся артистка.

Фото, видео: Кадр из сериала "Контора" (2006); ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru

Прекрасная актриса, надежный профессионал и хороший человек — такой запомнили скоропостижно скончавшуюся актрису Инну Волгину. Худрук и директор театра «Русская антреприза» Владислав Фурманов в беседе с 5-tv.ru поделился своими воспоминаниями о 53-летней представительнице видной актерской династии, которой не стало 24 июня.

«Мы учились параллельно, и она замечательная актриса и прекрасный человек. Она у нас в театре бессменно была ведущей премии „Фигаро“ вместе с Олегом Куликовичем. Проводила премию „Фигаро“, когда Рудольф Давыдович (Фурманов — Прим.ред.) был в больнице. Поэтому событие очень трагическое и какое-то несправедливое. У меня только самые лучшие слова. Она прекрасно работала в каждом спектакле, была партнером Рудольфа Давидовича. Она была надежной, хорошей актрисой, нашего театра, в том числе», — сказал собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волгина была выпускницей курса легендарного режиссера Льва Додина. В «Балтийском доме» она запомнилась по ролям Татьяны в «Евгении Онегине», Аленушки в «Аленьком цветочке», Королевы в «Трех мушкетерах».

В 2002 году она также вошла в состав «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова, где тут же стала звездой. Инна Волгина запомнилась кинозрителям по сериалам. В ее копилке — «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны».

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