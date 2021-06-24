Инна Волгина служила в театре «Балтийский дом» с 1990 года.

Актриса из сериала «Тайны следствия» умерла на 54-м году жизни

Фото: Кадр из сериала "Тайны следствия-17" (2017)

Умерла актриса «Балтийского дома» и «Русской антрепризы» Инна Волгина. Представительнице видной актерской династии было 53 года. Ее родители были актерами Пушкинского театра — Аркадий Волгин и Елизавета Миллер.

Волгина была выпускницей курса легендарного режиссера Льва Додина. В «Балтийском доме» она запомнилась по ролям Татьяны в «Евгение Онегине», Аленушки в «Аленьком цветочке», Королевы в «Трех мушкетерах».

В 2002 году она также вошла в состав «Русской антрепризы» имени Андрея Миронова, где тут же стала звездой.

Инна Волгина запомнилась кинозрителям по сериалам. В ее копилке — «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны».

О причинах смерти и дате прощания пока не сообщается.

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