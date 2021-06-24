Актера из «Папиных дочек» избили и ограбили в центре Москвы

Актер из сериала «Папины дочки» Анатолий Хропов пострадал от рук хулиганов в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, артист спешил на спектакль, который должен был состояться в одном из столичных кафе. Но зрители так и не дождались артиста.

Выяснилось, что Хропов перестал выходить на связь после того, как его избили. Злоумышленники также отобрали у мужчины деньги, телефон, документы и золотую цепочку. Пострадавшего артиста нашли за кафе, которое находится в Леонтьевском переулке. Правоохранители уже ищут нападавших.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что режиссер Виталий Манский пострадал от неадекватных действий активистов движения SERB. В разгар фестиваля «Артдокфест» несколько мужчин едва не удушили деятеля искусства трусами. Момент конфликта попал в объективы телекамер. Перед тем как напасть, активисты устроили Манскому настоящий допрос с пристрастием. Неизвестные предлагали режиссеру выпускать более качественные фильмы.