Анатолий Хропов спешил на спектакль, но стал жертвой столичных хулиганов.

Актера из «Папиных дочек» избили и ограбили в центре Москвы

Фото: Кадр из фильма "Гончие" (2007) реж. Вячеслав Лавров

Актер из сериала «Папины дочки» Анатолий Хропов пострадал от рук хулиганов в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, артист спешил на спектакль, который должен был состояться в одном из столичных кафе. Но зрители так и не дождались артиста.

Выяснилось, что Хропов перестал выходить на связь после того, как его избили. Злоумышленники также отобрали у мужчины деньги, телефон, документы и золотую цепочку. Пострадавшего артиста нашли за кафе, которое находится в Леонтьевском переулке. Правоохранители уже ищут нападавших.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что режиссер Виталий Манский пострадал от неадекватных действий активистов движения SERB. В разгар фестиваля «Артдокфест» несколько мужчин едва не удушили деятеля искусства трусами. Момент конфликта попал в объективы телекамер. Перед тем как напасть, активисты устроили Манскому настоящий допрос с пристрастием. Неизвестные предлагали режиссеру выпускать более качественные фильмы.

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