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Наташа Королева объяснила, почему у них с Николаевым не было детей

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Карина Исхакова
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Певица вышла замуж за композитора будучи совсем юной — в возрасте в 18 лет.

Наташа Королева объяснила, почему у них с Николаевым не было детей

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Певица Наташа Королева рассказала, почему за девять лет брака она так и не родила ребенка Игорю Николаеву. Сенсационное заявление артистка сделала в эфире канала «Россия-1». Музыкальная исполнительница пояснила, что для нее на первом месте стояла карьера, тем более в тот период артистка как раз набирала популярность.

«Был период у Игоря, когда он очень хотел, но я была не готова. Знаете, я и к браку была не готова в 18 лет. Поэтому, когда он просил сильно детей, я не понимала: „Какие дети?!“. Я сама была еще ребенком», — поделилась воспоминаниями певица.

Наташа Королева сделала еще одно сенсационное признание, она рассказала, что была готова уступить мужу и завести  ребенка, но со слов артистки, любимый мужчина ее предал — он изменил ей с другой женщиной.

Несмотря на все пережитые трудности, Королева остается благодарна мужу за совместные прожитые годы. Игорь Николаев открыл в Королевой не только певицу, но и женщину. Как писал 5-tv.ru артистка откровенно рассказала о браке и первом сексе с Игорем Николаевым.

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