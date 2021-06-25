Сейчас исполнительница хита «Знаешь ли ты» находится в медикаментозной коме, ее госпитализировали с поражением легких — 40%.

Нумеролог дала прогнозы на выздоровление певицы МакSим

Фото: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda

Новость о госпитализации певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) взбудоражила общественность. Сейчас медики борются за жизнь музыкальной исполнительницы, они ввели артистку в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали у МакSим поражение легких — 40%, при этом ПЦР-тесты на коронавирус у знаменитости отрицательные. Нумеролог, таролог Элена Гамаюн в интервью ФАН рассказала, что показал цифровой анализ будущего певицы.

Эксперт отметила, что состоянию, в котором сейчас находится певица, могло привести сильное переутомление, ведь даже несмотря на недомогания, МакSим была готова выйти на сцену. Нумеролог пояснила, что у Марины Абросимовой «по матрице судьбы на сердечном центре стоит колесо фортуны», а это значит, что прогнозы положительные, артистка должна справиться со своей болезнью.

«Говорить о том, что она не справится с недугом, нельзя. В матрице нет таких цифр, которые бы говорили об этом. Однако есть прерывание карьеры из-за болезни. В секторе денег это отражено. Но явную угрозу жизни ничего не предвещает», — раскрыла карты Элена Гамаюн.

Положительный прогноз дает не только нумеролог, но и врачи. Они пояснили, что состояние комы, в которую ввели артистку в медицинской практике применяется довольно часто. В данном случае медикаментозный сон поможет снизить нагрузку на организм и предотвратить кислородное голодание, так как неинвазивная вентиляция легких не помогала, поэтому певицу подключили к ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал во какую сумму обходится лечение МакSим в клинике, где спасли Надежду Бабкину.

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