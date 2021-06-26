Алые паруса — 2021: как это было

Онколог рассказал о пяти самых агрессивных и страшных видов рака

|
Георгий Иванов
Эксклюзив 3 573

Критерием оценки заболевания специалист выбрал податливость к лечению.

Фото, видео: Depositphotos / vitanovski; 5-tv.ru

Немецкие врачи составили список самых агрессивных видов онкологических заболеваний, куда вошли рак поджелудочной железы, печени, глиобластомы и рак крови. Также в своеобразный ТОП-5 попал и рак легких.

Однако, как в беседе с 5-tv.ru рассказал химиотерапевт Андрей Базылев, подобное ранжирование нельзя назвать корректным, поскольку возникает вопрос о применимости критериев к списку и самому понятию агрессивности заболеваний.

По словам онколога, не существует самой классификации самых агрессивных видов рака. Развитие опухоли проходит индивидуально, поэтому у разных пациентов при одном виде заболевания может быть как агрессивная форма, так и не агрессивная.

«Например, при раке легкого может быть аденокарцинома не агрессивная, т. е. не склонная к метастазированию, не склонная к быстрому росту. Скорее всего, при такой форме болезни при правильном лечении стоит ожидать хорошую долгую ремиссию. А бывает мелкоклеточный рак легкого, который склонен к метастазированию и быстрому росту, а также приобретает резистентность — становится невосприимчивой к лечению», — рассказал медик.

Базылев добавил, что если и классифицировать виды онкологии по агрессивности, то прежде всего стоит обратить внимание на его гистологическую структуру и конкретные характеристики у конкретных пациентов.

«В целом можно говорить, что существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению или достаточно плохо отвечают на него. Если это взять за критерий, то в ТОП-5 попадут рак поджелудочной, различные саркомы, рак желчного пузыря, печени, а также рак желудка, хотя и он последнее время благодаря развитию технологий лечится довольно успешно», — пояснил он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, японские ученые научились выявлять рак головного и спинного мозга с вероятностью 100% по анализу мочи.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.17
-0.16 86.19
-0.14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июня по 4 июля

Последние новости

21:41
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июня по 4 июля
21:27
Скончался на родине: неожиданные детали смерти владельца «Черной жемчужины»
21:20
«Тяжело дышала, прощалась»: подруга рассказала о последних днях жизни Ольги Барнет
21:06
«То же было с Началовой»: Штурм призвала не нагнетать истерию вокруг МакSим
20:54
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем американских ВМС Ross
20:46
«Алые паруса-2021» вместе с «Россией»: в Петербурге с успехом прошел праздник выпускников

Сейчас читают

Твердость принципов и металл в голосе. Китайский гороскоп с 28 июня по 5 июля
«Алые паруса — 2021»: как это было
Какие знаки зодиака ждет много опасностей в июле 2021 года?
Новый удар для сердечников: Мощная магнитная буря накроет Землю

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака