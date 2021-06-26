Онколог рассказал о пяти самых агрессивных и страшных видов рака

Немецкие врачи составили список самых агрессивных видов онкологических заболеваний, куда вошли рак поджелудочной железы, печени, глиобластомы и рак крови. Также в своеобразный ТОП-5 попал и рак легких.

Однако, как в беседе с 5-tv.ru рассказал химиотерапевт Андрей Базылев, подобное ранжирование нельзя назвать корректным, поскольку возникает вопрос о применимости критериев к списку и самому понятию агрессивности заболеваний.

По словам онколога, не существует самой классификации самых агрессивных видов рака. Развитие опухоли проходит индивидуально, поэтому у разных пациентов при одном виде заболевания может быть как агрессивная форма, так и не агрессивная.

«Например, при раке легкого может быть аденокарцинома не агрессивная, т. е. не склонная к метастазированию, не склонная к быстрому росту. Скорее всего, при такой форме болезни при правильном лечении стоит ожидать хорошую долгую ремиссию. А бывает мелкоклеточный рак легкого, который склонен к метастазированию и быстрому росту, а также приобретает резистентность — становится невосприимчивой к лечению», — рассказал медик.

Базылев добавил, что если и классифицировать виды онкологии по агрессивности, то прежде всего стоит обратить внимание на его гистологическую структуру и конкретные характеристики у конкретных пациентов.

«В целом можно говорить, что существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению или достаточно плохо отвечают на него. Если это взять за критерий, то в ТОП-5 попадут рак поджелудочной, различные саркомы, рак желчного пузыря, печени, а также рак желудка, хотя и он последнее время благодаря развитию технологий лечится довольно успешно», — пояснил он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, японские ученые научились выявлять рак головного и спинного мозга с вероятностью 100% по анализу мочи.