Могла умереть в любой момент: девушка узнала об опухоли после двух лет недомогания

People: девушка узнала об опухоли после двух лет недомогания

Девушка почти два года не обращала серьезного внимания на симптомы, которые позже оказались связаны с опухолью мозга. После обследования врачи обнаружили сильный отек мозга и сообщили ей, что она могла умереть в любой момент. Об этом она рассказала PEOPLE.

Первые головные боли у 20-летней американки Эллисон Пикард появились в 2022 году. Девушка предполагала, что причиной могли быть обезвоживание или чувствительность к свету.

Однако в июле 2024 года у нее появились новые симптомы — онемение левой стороны тела и проблемы со зрением.

После обращения к врачу Эллисон составила подробную таблицу с описанием симптомов, обстоятельств их появления и возможных причин. Специалист назначил ей анализы крови и МРТ.

Исследование показало сильный отек мозга. После этого девушку направили в медицинский центр, где врачи обнаружили опухоль в правой затылочной доле.

«Мой мозг сильно отекал, и врачи сказали, что я могу умереть в любую секунду», — рассказала Пикард.

Девушке провели операцию по удалению образования. По ее словам, врачи смогли удалить всю опухоль, а после вмешательства ей установили титановую пластину в череп.

После операции Эллисон провела неделю в больнице из-за сохранявшегося отека мозга. Затем она продолжила восстановление дома, принимая обезболивающие препараты, противосудорожные средства и стероиды.

Позже результаты гистологического исследования показали, что опухоль была злокачественной и относилась к высокой степени риска. Через два месяца после операции Пикард начала курс лечения, включавший лучевую терапию и химиотерапию.

Девушка прошла 30 процедур облучения в течение шести недель, а затем продолжила химиотерапию еще шесть месяцев. Последний курс лечения она завершила в мае 2025 года.

Сейчас Пикард регулярно проходит обследования. По ее словам, признаков опухоли нет. Однако врачи продолжают наблюдение из-за риска повторного появления заболевания.

После болезни девушка начала рассказывать о своем опыте в соцсетях. Она призналась, что чувствовала себя одинокой, поскольку не могла найти людей с похожим диагнозом.

Пикард призвала не игнорировать необычные симптомы и обращаться к врачам, даже если они кажутся незначительными.

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