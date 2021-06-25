Рунический гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля для всех знаков зодиака

Рунический провидец Игорь Вечерский рассказал 5-tv.ru о том, что ждет представителей каждого знака зодиака на неделе с 28 июня по 4 июля. Эксперт постоянно предсказывает важные события в жизни звезд, а также многократно предсказывал мировые катастрофы. Редкий дар — видеть будущее при помощи рун, помогает ему предупреждать людей о возможных рисках, указывать им на неожиданные перемены в жизни.

Овен

Дагаз, наутиз и перевернутый тейваз советуют на этой неделе завершить старые дела, подвести к финалу текущие задачи и открыть для себя новые возможности. Потому как оставшиеся хвосты из прошлого мешают реализации новых дел.

Телец

Перевернутый турисаз, перевернутая вуньо и дагаз говорят о том, что в этот промежуток времени вам под силу преодолеть массу проблем и сложностей. Возможно, для достижения результатов, вам придется выйти из зоны комфорта. Только в этом случае у вас появится возможность шагнуть на следующий этап развития.

Близнецы

Наутиз, перевернутый турисаз и тейваз дают возможности для сокрушения преград на вашем пути, реализации смелых идей, целей и задач. Однако, вам потребуется открыть ресурс, которым вы раньше не пользовались.

Рак

Гебо, хагалаз и перевернутая райдо говорят о том, что вам необходимо обратить внимание на свой круг общения и на людей, которые находятся рядом с вами в различных сферах: в бизнесе, в личной жизни, в работе. На этой неделе вам придется абстрагироваться от внешнего влияния и начать принимать собственные решения.

Лев

Ансуз, перевернутый уруз и соуло дадут вам возможность наладить контакты для творческих и активных действий. Однако, вы можете столкнуться с недостатком энергии. Не забывайте об этом.

Дева

Перевернутый ансуз, турисаз и перевернутая беркана рекомендуют внимательно относиться к полученной информации и держать язык за зубами. Потому что все сказанное может быть использовано не в ваших интересах, а полученная информация может быть ошибочной.

Весы

Перевернутая вуньо, кено и феху дают вам отличные возможности для финансового благополучия и реализации любых дел, связанных с приобретением ресурсов. Хотя это может потребовать от вас неких шагов, которые придется делать против своей воли.

Скорпион

Перто, ингуз и перевернутый тейваз говорят о том, что не следует на этой неделе принимать какие-то важные и ответственные решения. Тем не менее, вы можете реализоваться в сфере личной жизни или каких-то изобретений. Вся полученная новая информация может послужить для вас стартом в каком-либо начинании.

Стрелец

Вуньо, турисаз и иса рекомендуют вам на этой неделе наконец-то приступить к самым активным действиям. Они окажутся эффективными и помогут сохранить результат на протяжении длительного промежутка времени.

Козерог

Ингуз, йера и наутиз говорят о том, что ваша работа, приложенные вами усилия, а также полученная вами новая информация в сфере личного развития, будут очень эффективны и востребованы. На этой неделе вы можете свободно посвятить себя карьере и обучению.

Водолей

Гебо, дагаз и альгиз дают прекрасные возможности для того, чтобы найти союзников и установить новые контакты. Однако, вам необходимо что-то поменять и оставить в прошлом. Потому что вперед могут вести только актуальные решения.

Рыбы

Перевернутый турисаз, перевернутая райдо и перевернутый тейваз рекомендуют на этой неделе взять паузу, отдохнуть и заняться текущими делами, которые не требуют значительных усилий. Также можно заглянуть в будущее: определить пути развития, а также заняться своим личным пространством.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие дни недели считаются счастливыми и несчастливыми для разных знаков зодиака.