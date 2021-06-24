Какие дни недели считаются счастливыми и несчастливыми для разных знаков зодиака

Каждым днем недели управляет своя планета, так же, как и каждым знаком зодиака. Поэтому разные периоды недели могут или гармонировать, или наоборот, спорить с представителями астрологического круга. То есть если планета дня и планета знака совпадают — считайте, высшие энергии и силы на вашей стороне. В такие моменты человек становится активным, сосредоточенным, продуктивным. В так называемые несчастливые дни люди работают с трудом, отвлекаются, не могут уследить за всеми делами разом.

Овен

Лучшими днями недели для Овна являются вторник, воскресенье и четверг. Особенно вторник — у представителей этого знака появляются силы и непреодолимое желание свернуть горы, а Вселенная помогает осуществить смелые планы. Воскресенье Овнам лучше посвятить творческой работе, а четверг составлению планов — трудовых, личных, глобальных.

В пятницу и субботу этот знак не способен на подвиги, да и не стоит биться головой о стену — результат все равно разочарует. Лучше как следует отдохнуть или посетить пару вечеринок.

Телец

Тельцы наиболее эффективны в понедельник и в пятницу. Кроме того, в счастливые дни представители этого знака чувствуют себя более уверенными, проявляют спокойствие и уравновешенность.

А вот во вторник в Тельца будто бес вселяется. Неуемная энергия бьет через край, но привести это может скорее к разрушительным последствиям. Раздражительность повышается настолько, что лучше провести день в одиночестве и как следует расслабиться.

Близнецы

Очень веселы, активны и сообразительны представители этого астрологического символа в среду. Именно на этот день стоит планировать важные встречи, переговоры, сдачу проекта или деловое мероприятие.

Следующий день, четверг, станет полной противоположностью среде: все валится из рук, отвлекает от работы и мешает сосредоточиться. Нужно просто это пережить, Близнецы.

Рак

Раки чувствуют себя талантливыми и способными на все по понедельникам и четвергам. Ничто не ускользает из их поля зрения в эти дни, любая проблема решается на раз.

Во вторник и в субботу Ракам хочется посвятить себя семье и любимому человеку. Любая трудовая занятость вызывает лишь раздражение и гнев. А по субботам на них даже может нападать

депрессия.

Лев

Лев мучается всю неделю, стараясь показать себя с лучшей стороны, но удается это лучше всего в воскресенье. Особенно, если работа связана с творчеством или искусством. Вдохновения — хоть отбавляй.

По субботам лучше не делать вообще ничего серьезного и важного, день не самый удачный. Отдыхайте изо всех сил и отключите телефон, а то еще с мамой поссоритесь!

Дева

Счастливым днем Девы считается среда. В этот день представители знака демонстрируют небывалую изобретательность, успевают сделать свою работу и помочь окружающим. Вечером бредут домой с приятным чувством выполненного долга.

Но в четверг и пятницу Дев будто подменяют — они рассеянные, несобранные, уставшие с самого утра. Это страшно раздражает коллег, которым приходится брать их работу на себя

Весы

И в пятницу, и в субботу Весы проявляют невероятный энтузиазм, и работа в их руках спорится. Несмотря на активность и скорость, эти люди остаются предельно внимательными и собранными.

Зато вторник и воскресенье как будто расплачиваются за счастливые дни. Мир кажется Весам агрессивным и опасным, хочется закрыться дома и переждать. Если возможно, так и поступайте.

Скорпион

Лучшим днем для Скорпиона считается вторник. В профессиональном плане в этот период он будет на высоте, но присущие знаку агрессивность и импульсивность могут обернуться крупными ссорами.

Не лучшими для труда, но отличными для творчества или отдыха являются понедельник и пятница. В эти дни стоит провести время в свое удовольствие.

Стрелец

По четвергам Стрельцы очень эффективны. Они виртуозно налаживают связи, работают, не покладая рук и не чувствуя усталости. Запускать новые проекты нужно именно в этот день.

По средам представители этого знака уходят в тень. Им кажется, что никто не понимает их, потому общение с людьми вынужденно приостанавливается. В этот день не стоит излишне нагружать себя, лучше переждать.

Козерог

Во вторник и в субботу Козероги по-настоящему счастливы, иногда даже без повода. Дела идут отлично, а если и не идут — не беда, ведь солнце светит, птички поют, и жизнь хороша сама по себе!

А вот в понедельник и в четверг энергия покидает работяг-Козерогов. Они становятся неусидчивыми, растерянными, с нетерпением ждут вечера и отдыха.

Водолей

Счастливыми днями Водолея астрологи считают среду и субботу. В эти дни представители астрологического символа предельно внимательны, ни одна мелочь не ускользает от них. Время результативной работы, приятного общения и позитивного настроя.

В воскресенье же Водолеи не могут работать. Просто не могут. Даже если надо, они будут практически бесполезными. Так что лучше отпустить их на вечеринку и дать оторваться как следует.

Рыбы

Рыбы гармонируют с планетами по понедельникам и четвергам и пятницам. Они чувствуют себя в эти дни на своем месте, где бы ни находились. И окружающие видят их профессионализм и очарование. Но принуждать к работе Рыб нельзя — результат разочарует.

По средам Рыбы могут быть раздражительным, обижаться даже не справедливую критику и вежливые замечания. Так что лучше оставить их в покое, а то и до слез недалеко.

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