Алые Паруса 2021– прямая трансляция

Представитель МакSим прокомментировала информацию о критическом состоянии певицы

|
Анна Васильева
Эксклюзив 1 370

Сейчас исполнительница хита «Знаешь ли ты» находится в медикаментозной коме, ее госпитализировали с серьезным поражением легких.

Представитель МакSим прокомментировала информацию о критическом состоянии певицы

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Пиар-менеджер певицы МакSим (Марина Максимова — настоящее имя — Прим.ред.) Яна Богушевская рассказала 5-tv.ru, как себя чувствует знаменитость. В сети появилась информация, что Максимова находится в крайне тяжелом состоянии и ее легкие поражены почти на 80 процентов. Представитель звезды не подтвердила эту информацию. Но отметила, что поражение легких у певицы обширное, как и неделю назад.

«Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», — сообщила Богушевская.

Напомним, что уже несколько дней медики борются за жизнь звезды, которая попала в больницу с подозрением на COVID-19 и 40% поражением легких. Чтобы помочь организму знаменитости справится с инфекцией, ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что нумеролог дала прогнозы на выздоровление певицы МакSим.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.17
-0.16 86.19
-0.14
Рунический гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля для всех знаков зодиака

Последние новости

21:08
«Светлый день»: Валерий Сюткин крестил младшего сына
21:00
Наглости не занимать: какие знаки зодиака считаются самыми беспардонными?
20:51
Корреспондент телеканала «78» спас человека на Сампсониевском мосту — видео
20:48
Дрессировщицу Маргариту Бреду госпитализировали с подозрением на COVID
20:44
В Росавиации назвали фейком сообщения об ограничениях на покупку билетов
20:42
Члена банды Басаева Рустама Ганиева отправили за решетку пожизненно

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля для всех знаков зодиака
Новый удар для сердечников: Мощная магнитная буря накроет Землю
Денежный гороскоп: какие цифры приносят богатство?
Очевидец снял первый взрыв на складе пиротехники в Москве с близкого расстояния

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака