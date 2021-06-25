Представитель МакSим прокомментировала информацию о критическом состоянии певицы

Пиар-менеджер певицы МакSим (Марина Максимова — настоящее имя — Прим.ред.) Яна Богушевская рассказала 5-tv.ru, как себя чувствует знаменитость. В сети появилась информация, что Максимова находится в крайне тяжелом состоянии и ее легкие поражены почти на 80 процентов. Представитель звезды не подтвердила эту информацию. Но отметила, что поражение легких у певицы обширное, как и неделю назад.

«Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», — сообщила Богушевская.

Напомним, что уже несколько дней медики борются за жизнь звезды, которая попала в больницу с подозрением на COVID-19 и 40% поражением легких. Чтобы помочь организму знаменитости справится с инфекцией, ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.

Ранее 5-tv.ru писал, что нумеролог дала прогнозы на выздоровление певицы МакSим.