Музыкант NILETTO (настоящее имя Данил Прытков. — Прим. ред.) поделился своими впечатлениями от концерта в честь праздника выпускников «Алые паруса», в котором принял участие. Толпа вчерашних школьников может быть громче целого стадиона!

«Круто! Я видел, что там пацаны слэмились (слэм — традиция на рейв- и рок-концертах, когда зрители толкаются и сталкиваются друг с другом — Прим. ред.), песни все пели, энергия очень крутая! Я начал петь, на первой же песне слетели нейры, расстегнулся бодипэк (техника, с помощью которой музыкант слышит себя и музыку на открытой сцене. — Прим. ред.) — все песни отпел вслепую! Но было уже без разницы, потому что энергия была такая дикая, и я решил забить на звук. Народ очень горячий, но я понимаю выпускников — единственный раз в жизни такой праздник», — сказал NILETTO.

Музыкант отметил, что «Алые паруса» — одно из крупнейших событий в Петербурге и во всем мире, и он почувствовал, насколько оно грандиозное и красивое. Артисту было приятно радоваться за каждого юного зрителя, переживающего невероятные эмоции.

«Здесь были исключительно молодые, они раскрепощены максимально на эмоции, на движения телом, тем более в такой праздник. В общем, было очень приятно быть частью такого масштабного события. Действительно, очень крутой день!» — заключил певец.

NILETTO добавил, что он и его команда с удовольствием спели четыре композиции, и хотели бы исполнить больше, но программа была плотной, на очереди были другие звезды. Сегодня для выпускников выступали ведущие «Орла и решки» Антон Лаврентьев и Алина Астровская, группа Dabro, певицы Ирина Дубцова, Анита Цой и Светлана Лобода.

Праздник «Алые паруса» был создан в 1968 году. За основу главного действа был взят сюжет истории Александра Грина. Украшением события традиционно является корабль, проплывающий по Неве под залпы салюта. Шоу не проводилось в Петербурге с 1979-го по 2005-й, но все же было возрождено по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

В этом году «Алые паруса» завоевали четыре золотых награды и одну серебряную на Global Eventex Awards — конкурсе, который мастера праздников окрестили «Оскаром» ивент-индустрии. В 2021-м в связи с пандемией коронавируса обязательным условием также стало использование средств индивидуальной защиты. Власти города заранее предупредили об этом петербуржцев.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с выступления NILETTO для петербургских выпускников.