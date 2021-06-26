Представитель МакSим рассказала новые подробности о состоянии певицы
Пиар-менеджер пока не готова порадовать фанатов хорошими новостями.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
У фанатов госпитализированной певицы МакSим по-прежнему есть поводы для беспокойства. Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала о самочувствии звезды. Она отметила, что артистка все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких.
«Как я раньше и писала, Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», — комментирует 5-tv.ru Богушевская.
Напомним, МакSим поступила в больницу с поражением 40% легких. В дальнейшем ситуация начала ухудшаться из-за чего медики погрузили ее в медикаментозный сон.
Напомним, ранее 5-tv.ru публиковал прогноз нумеролога на выздоровление МакSим.
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