Представитель МакSим рассказала новые подробности о состоянии певицы

У фанатов госпитализированной певицы МакSим по-прежнему есть поводы для беспокойства. Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала о самочувствии звезды. Она отметила, что артистка все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Как я раньше и писала, Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», — комментирует 5-tv.ru Богушевская.

Напомним, МакSим поступила в больницу с поражением 40% легких. В дальнейшем ситуация начала ухудшаться из-за чего медики погрузили ее в медикаментозный сон.

Напомним, ранее 5-tv.ru публиковал прогноз нумеролога на выздоровление МакSим.