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Представитель МакSим рассказала новые подробности о состоянии певицы

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Мария Евстигнеева
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Пиар-менеджер пока не готова порадовать фанатов хорошими новостями.

Представитель МакSим рассказала новые подробности о состоянии певицы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

У фанатов госпитализированной певицы МакSим по-прежнему есть поводы для беспокойства.  Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала о самочувствии звезды. Она отметила, что артистка  все еще находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Как я раньше и писала, Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», — комментирует 5-tv.ru Богушевская.

Напомним, МакSим поступила в больницу с поражением 40% легких. В дальнейшем ситуация начала ухудшаться из-за чего медики погрузили ее в медикаментозный сон. 

Напомним, ранее 5-tv.ru публиковал прогноз нумеролога на выздоровление МакSим.

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