«Погода против туристов»: Геленджик затопило после сильных ливней

Один из курортов Черноморского побережья снова затопило, на этот раз пострадал Геленджик — мощный ливень обрушился на город, поставив под угрозу отдых туристов. Видео потопа выложили очевидцы в социальные сети. В группе Вконтакте «Типичная Кубань» появились кадры, на которых запечатлено, как женщина пытается перейти улицу, но сильный поток сбивает ее с ног.

Один из пользователей Instagram опубликовал видео, на котором группа велосипедистов катится по набережной, с первого взгляда трудно отличить границы моря и суши — все пространство залито водой.

Интернет-пользователи в социальных сетях отшучиваются, что с такой погодой весь отпуск насмарку.

«Зря приехали, сидим в номере»;

«Отпуск удался»;

"Погода против туристов";

«Что-то не ладное с природой в этом году», - иронично прокомментировали ситуацию интернет-пользователи.

Непогода на юге России бушует уже не первый день. Так недавно из-за грозы и ливней сотни пассажиров застряли в аэропорту Геленджика. Как писал 5-tv.ru вылетающим в Екатеринбург людям, пришлось ждать вылета около 18 часов.