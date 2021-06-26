Реаниматолог рассказал, как долго МакSим может находиться на аппарате ИВЛ

На поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) человек может находиться «бесконечно долго» при условии общего нормального состояния организма, заявил анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев. Так он прокомментировал ситуацию с певицей МакSим, которая уже в течение нескольких дней подключена к аппарату ИВЛ, пребывая в состоянии медикаментозного сна.

«Все будет зависеть от других органов и систем», — подчеркнул врач в беседе с 5-tv.ru.

Прогнозов относительно выздоровления певицы Симбирцев делать не стал, поскольку не знает подробности ее состояния, но отметил, что искусственная кома — это не приговор, и выразил надежду на благоприятный исход.

«Медикаментозная кома — это довольно-таки щадящая процедура относительно многих, какие только могут быть. Я всегда считаю, что нужно позитивно относиться. Это не приговор, просто надо смотреть, как дальше будет динамика развиваться», — сказал эксперт.

Как сообщал 5-tv.ru, 18 июня официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская объявила, что госпитализированную артистку врачи ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. В этом состоянии она находится до сих пор. В то же время певица Наталья Штурм призвала прессу и поклонников быть деликатными и не нагнетать истерию вокруг ситуации с МакSим.