Алые паруса — 2021: как это было

Реаниматолог рассказал, как долго МакSим может находиться на аппарате ИВЛ

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Алексей Хитров
Эксклюзив 1 030

Поклонники певицы обеспокоены тем, что она уже несколько дней пребывает в состоянии искусственной комы. Насколько это может быть опасно?

Фото, видео: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov; Med2med.ru; 5-tv.ru

На поддержке аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) человек может находиться «бесконечно долго» при условии общего нормального состояния организма, заявил анестезиолог-реаниматолог Сергей Симбирцев. Так он прокомментировал ситуацию с певицей МакSим, которая уже в течение нескольких дней подключена к аппарату ИВЛ, пребывая в состоянии медикаментозного сна.

«Все будет зависеть от других органов и систем», — подчеркнул врач в беседе с 5-tv.ru.

Прогнозов относительно выздоровления певицы Симбирцев делать не стал, поскольку не знает подробности ее состояния, но отметил, что искусственная кома — это не приговор, и выразил надежду на благоприятный исход.

«Медикаментозная кома — это довольно-таки щадящая процедура относительно многих, какие только могут быть. Я всегда считаю, что нужно позитивно относиться. Это не приговор, просто надо смотреть, как дальше будет динамика развиваться», — сказал эксперт.

Как сообщал 5-tv.ru, 18 июня официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская объявила, что госпитализированную артистку врачи ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. В этом состоянии она находится до сих пор. В то же время певица Наталья Штурм призвала прессу и поклонников быть деликатными и не нагнетать истерию вокруг ситуации с МакSим. 

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