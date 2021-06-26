Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 июня по 4 июля

Следующую неделю представителям практически всех представителей зодиакального круга астролог Сергей Седашёв советует быть добрее. На предстоящей неделе лучше всего будет проявлять широту взглядов и снисходительность, терпимость ко всем точкам зрения. Это поможет создать позитивный энергетический фон.

В течение недели у некоторых из нас возможна сильнейшая склонность к конфликтам. Гнев и раздражение могут сначала сдерживаться, а потом, неожиданно или в неподходящий момент выплескиваться.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя очень благоприятная. Ваша активность и настойчивость, а также ваши острые умственные способности и сообразительность сослужат вам хорошую службу. Неделя хороша для дел, требующих одновременно точного мышления и энергичности. Вы достигнете больших успехов и продвинетесь вперед.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя связана прежде всего с усилением конфликтности. Вас может многое задевать и выводить из себя. Может прорваться несогласие или возмущение, которое долго копилось внутри. Постарайтесь не обсуждать спорных вопросов, скорее всего результаты не будут конструктивными.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам предстоящая неделя поможет реализовать все их планы и задумки. У вас хватит энергии на то, чтобы воплощать все, что покажется вам важным и интересным. Сама увлеченность будет придавать вам сил. Неделя для вас позитивная.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков начинается период осознанности, когда есть возможность оценить свои позиции в жизни, свои намерения и цели. Также у вас появляется шанс впустить в свою жизнь что-то новое. Либо избавиться от старого, уже ненужного. Прислушайтесь к этой внутренней готовности к изменениям, и при желании воспользуйтесь ей.

Лев — гороскоп на неделю

Львам предстоит неделя, полная активности. Ваша настойчивость и желание незамедлительно действовать могут приводить к конфликтам. Чтобы этого не происходило, больше обсуждайте свои планы с окружающими. Вдохновляйте их, подавайте пример, приглашайте следовать за собой. Так вы позволите проявиться своим лидерским способностям и обретете верных последователей.

Дева — гороскоп на неделю

Дев на предстоящей неделе может посетить суетливость и неорганизованность. Вы можете чувствовать себя не в своей тарелке - не удается точно рассчитать время, следовать своим обещаниям и обязательствам. Также вам может быть сложно сохранять ясность, сосредоточиться и все точно спланировать.

Весы — гороскоп на неделю

Весы на предстоящей неделе будут более решительны, чем обычно, смогут активно и настойчиво действовать. Порой вас могут посещать внутренние сомнения: «А все ли я правильно делаю?». Постарайтесь не углубляться в это, а продолжайте планировать и выполнять действия. Это будет хорошо удаваться и результат не заставит себя ждать.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам на предстоящей неделе лучше всего заниматься стратегическим планированием. Задумайтесь, кто вы и куда идете? Непосредственные решительные действия будут удаваться хуже. Особенно стоит избегать приступов раздражения и агрессии. Неделя не благоприятна для развязывания конфликтов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на предстоящей неделе будут активны и настойчивы. Но у вас могут продолжаться проблемы с коммуникацией. В том, что касается переговоров не все идет гладко. Лучше всего посвятить неделю конкретной энергичной деятельности. В том числе будут очень полезны занятия спортом.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на предстоящей неделе не следует участвовать в борьбе за власть. Все конфликты, в которых вы пытаетесь выяснить, кто важнее и главнее, будут приводить скорее к неблагоприятным результатам. Также у вас возможны перепады энергии и периоды нерешительности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям будет хорошо собрать свои идеи и привести их в единую систему знаний. Неделя также благоприятна для того, чтобы делиться своими находками с окружающими. В общем энергии недели подходят для всей умственной работы, общения и коммуникации.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам на предстоящей неделе будет хорошо задуматься о своих глубинных ценностях. О том, что для вас по-настоящему важно. Особая внутренняя уверенность и позитивный энергетический фон помогут вам разобраться в этом. Не следует пока обсуждать все это с окружающими. Для общения неделя не слишком благоприятна.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 июня для всех знаков зодиака.