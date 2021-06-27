Алые паруса — 2021: как это было

«Дурдом и истерика»: Как пассажиры задержанного на 7 часов рейса в «Шереметьево» спасались в салоне от жары

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Анна Васильева
Эксклюзив 1 355

По предварительным данным, одной женщине даже стало плохо.

Фото, видео: Depositphotos / dovapi; 5-tv.ru

В московском аэропорту »Шереметьево» на семь часов задержали рейс 6155 в Симферополь. Все это время пассажиры страдали от жары в салоне авиалайнера. На борту самолета они оказались около 19:00 26 июля. Однако по неизвестным причинам, воздушное судно долго не отправлялось.

«Абсолютный дурдом, народ выходит. Температура 35 градусов, все обмахиваются. Нам не рассказывают всю информацию, представитель авиакомпании не выходит, люди не знают, что им делать. Вот они выйдут, и куда им дальше? Люди, которые вышли, из Москвы, они будут сидеть в полицейском участке и ждать до окончания рейса самолета», — рассказал 5-tv.ru один из пассажиров рейса.

По данным 5-tv.ru, одному пассажиру уже стало плохо. У кого-то началась истерика.

«У людей истерика просто. Только выехали, один захотел выйти. Возвращаемся, открываем, ждем час. Подождали, закрываем двери, полетели. Опять один захотел выйти. И так уже три раза. Уже дети с ума сходят», - поделился еще один пассажир.

«По плану должны были взлететь в 18:50, техническая задержка произошла. На данный момент самолет готовится к взлету», – заявили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

Ранее 5-tv.ru писал, что летного директора S7 задержали за продажу вакансии пилота лайнера Airbus A320neo.

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