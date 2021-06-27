«ИВЛ не справляется»: певица МакSим находится в критическом состоянии

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, находится в критическом состоянии: аппаратура искусственной вентиляции легких (ИВЛ) не справляется, и два дня назад пациентку перевели на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) — организм насыщают кислородом через кровь. Об этом журналистам рассказал друг 38-летней артистки.

В одну из московских больниц Макsим поступила с подозрением на COVID. Несмотря на отрицательный ПЦР-тест, у нее было обнаружено значительное поражение легких, врачи диагностировали пневмонию. Вопреки стараниям медиков знаменитости становится лишь хуже. В окружении Абросимовой предполагают, что имеет место повторное заражение коронавирусом, так как в ее крови были найдены антитела. Более недели назад певицу ввели в медикаментозную кому.

«Марину перевели на ЭКМО, поскольку аппарат ИВЛ не справляется. Она находится в одиночной палате с отдельным постом наблюдения медсестрой. Врачи пока осторожны в прогнозах, но надеются на лучшее», — цитирует друга МакSим сайт KP.RU.

Певица вернулась на сцену после долгого перерыва незадолго до госпитализации. Причиной приостановки концертной деятельности стала авария, после которой Абросимова проходила долгую реабилитацию. Поговаривали также, что у артистки проблемы в личной жизни, который привели к алкогольной зависимости.

Последние выступления дались звезде с трудом — приходилось выходить на сцену с высокой температурой. Состояние неумолимо ухудшалось, и она отменила ближайший концерт и обратилась за помощью к врачам. Поклонники и близкие взволнованы и ожидают худшего. Накануне, как писал 5-tv.ru, певица Наталья Штурм призвала прессу и фанатов быть деликатными и не нагнетать истерию вокруг ситуации с МакSим.