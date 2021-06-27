Новые пособия и льготная ипотека: как изменится жизнь россиян с 1 июля?

Ряд важных изменений и нововведений вступают в силу для граждан России с 1 июля, сообщает «Российская газета».

Новые пособия для малообеспеченных и родителей-одиночек

Заявление на получение новых пособий на детей смогут подать беременные из малообеспеченных семей и родители-одиночки. Выплаты на будущего ребенка можно будет получать с месяца постановки на учет в консультации в первые 12 недель беременности, сообщили в Минтруде.

Размер пособия будет зависеть от степени нуждаемости: доход после его получения на человека в семье не должен быть больше регионального прожиточного минимума.

То же касается родителей-одиночек, при этом они смогут получать выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно. Помощь будет выделяться одному родителю в том случае, если второй погиб, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери. Пособие также сможет получить законный представитель ребенка.

Пособие распространяется и на детей-сирот. Получить его сможет опекун или попечитель только в том случае, если ребенок не находится на полном гособеспечении.

Сумма пособия будет индексироваться с 1 января с учетом роста регионального прожиточного минимума на ребенка. Выплата назначается с восьми лет, ее необходимо продлевать каждый год вплоть до 17 лет.

Новые условия льготной ипотеки

Ипотеку под шесть процентов годовых с 1 июля смогут взять семьи, родившие ребенка с начала 2018 года. Программа также предполагает снижение ставки по ранее полученному кредиту.

Базовая программа льготных займов на квартиры в новостройках продлится на год, но при этом максимальная ставка по ней увеличится с шести с половиной до семи процентов. Набольшая сумма кредита для всех регионов снизится до трех миллионов рублей.

Сведения о положенных льготах

Информацию о мерах соцподдержки и льготах с 1 июня граждане смогут узнавать из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Также сведения будут доступны на портале госуслуг и по телефону: на базе Пенсионного фонда России создается Единый контакт-центр, который уже работает в тестовом режиме по номеру 8-800-2000-412.

Углубленная диспансеризация для переболевших коронавирусом

Граждане, переболевшие COVID-19, со следующего месяца получают право на углубленную диспансеризацию, которая будет доступна по полису ОМС до конца 2023 года. Первыми обследоваться смогут те, кто перенес заболевание в тяжелой и средней форме.

Изменение жилищно-коммунальных тарифов

Стоимость жилищно-коммунальных услуг с 1 июля в России увеличится. Прогнозируется, что рост по стране составит около четырех процентов, при этом в Федеральной антимонопольной службе отмечают, что фактический размер индексации будет ниже — около 3,3 процента.

Новые правила техосмотра и уплаты транспортного налога

С 1 июля ужесточатся правила техосмотра для подержанных автомобилей и машин с изменениями в конструкции. Процедуры, которые раньше можно было пройти удаленно, отправив фотографии автомобиля, теперь надо будет проходить в специальных испытательных лабораториях.

Федеральная налоговая служба прекратит перерасчет транспортного налога в сторону его увеличения в случае, если он влечет за собой рост ранее уплаченной налогоплательщиком суммы.

Российские приложения в смартфонах

Со следующего месяца, согласно постановлению правительства, на гаджеты с операционными системами Android и iOS должны предустанавливаться «Яндекс. Браузер», поисковик «Яндекс», «Яндекс. Карты», «Яндекс. Диск», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, голосовой ассистент «Маруся», «Новости Mail.ru», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», MirPay (только Android), «Госуслуги» и другие приложения.

Новые цены на сигареты

С 1 июля магазины не смогут продавать табачные изделия дешевле 107,78 рубля за пачку. Кроме того, запрещается продавать немаркированный альтернативный табак — сигары, курительный табак, табак для кальяна. С учетом роста акцизов на табачные изделия в этом году на 20 процентов, средняя стоимость пачки сигарет составит 120-140 рублей.

Оформление кредита

У россиян с большим количеством долгов уменьшатся шансы на одобрение потребительского кредита из-за роста надбавок к коэффициентам риска, используемых при расчете нормативов достаточности капитала банка. Как правило, долговая нагрузка считается высокой, если выплаты по займам достигают половины дохода гражданина после вычета обязательных платежей — налогов, алиментов, расходов на жилье.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с 1 июля пенсии, а также ежемесячные начисления из средств материнского капитала и иные соцвыплаты будут осуществляться исключительно на карты национальной платежной системы «Мир». Иначе говоря, российские пенсионеры больше не смогут получать начисления на банковскую карту, которую обслуживают международные платежные системы, такие как VISA и Mastercard.

Помимо перевода на карту «Мир», пенсию можно будет получить наличными деньгами, почтовым переводом, а также переводом на сберкнижку или номинальный счет, к которому не привязана карта. Нововведение не касается россиян, постоянно проживающим за рубежом и не имеющих иной возможности получать пенсию.