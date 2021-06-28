«Что с нами, женщины?» — Лена Миро раскритиковала женитьбу Политова из «На-на» и его фанатки
По мнению блогера, 50-летний артист — недостойная партия для молодой красавицы из Благовещенска.
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Под критику популярного блогера Лены Миро попал очередной представитель российского шоу-бизнеса, правда уже ушедших времен. Бывшего участника некогда популярной группы «На-На» Владимира Политова она показала в невыгодном свете, рассказав историю его знакомства с молодой женой.
Активную заинтересованность в артисте фанатка продемонстрировала первой. 26-летняя девушка всей душой прикипела к музыканту и смогла с ним познакомиться после его концерта в Благовещенске. Известно, что Политов симпатией к поклоннице проникся не сразу. Однако, пара живет вместе уже несколько лет, хотя только недавно узаконила брак, расписавшись в Химкинском ЗАГСе. Их соседкой по жилплощади выступает почти ровесница новоиспеченной супруги — дочь Политова.
«Хотела, чтобы вы посмеялись, но самой стало очень грустно. Что с нами, женщины? Вы вообще кем себя чувствуете? Ну был бы он хоть богатый — избранник этот ваш ненаглядный. Молодой. Или умный. Или красивый, хотя бы. 50-летний Вова — это действительно счастливый билет в жизнь для красивой девчонки?» — обращается к подписчикам блогер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности знакомства Владимира Политова и его избранницы.
Читайте также
31%
-0.16 86.19
-0.14
Нашли ошибку?