Алые паруса — 2021: как это было

«Что с нами, женщины?» — Лена Миро раскритиковала женитьбу Политова из «На-на» и его фанатки

|
Мария Евстигнеева
1 084

По мнению блогера, 50-летний артист — недостойная партия для молодой красавицы из Благовещенска.

«Что с нами, женщины?» — Лена Миро раскритиковала женитьбу Политова из «На-на» и его фанатки

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Под критику популярного блогера Лены Миро попал очередной представитель российского шоу-бизнеса, правда уже ушедших времен. Бывшего участника некогда популярной группы «На-На» Владимира Политова она показала в невыгодном свете, рассказав историю его знакомства с молодой женой.

Соцсети

Активную заинтересованность в артисте фанатка продемонстрировала первой. 26-летняя девушка всей душой прикипела к музыканту и смогла с ним познакомиться после его концерта в Благовещенске. Известно, что Политов симпатией к поклоннице проникся не сразу. Однако, пара живет вместе уже несколько лет, хотя только недавно узаконила брак, расписавшись в Химкинском ЗАГСе. Их соседкой по жилплощади выступает почти ровесница новоиспеченной супруги — дочь Политова.

«Хотела, чтобы вы посмеялись, но самой стало очень грустно. Что с нами, женщины? Вы вообще кем себя чувствуете? Ну был бы он хоть богатый — избранник этот ваш ненаглядный. Молодой. Или умный. Или красивый, хотя бы. 50-летний Вова — это действительно счастливый билет в жизнь для красивой девчонки?» — обращается к подписчикам блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности знакомства Владимира Политова и его избранницы.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 31%
72.17
-0.16 86.19
-0.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:54
«Перемошенничали»: Петросян высказался о британском эсминце и НАТО
11:52
В Крыму задержали любителя химии, планировавшего взорвать мост
11:44
Голливуд и фальшивая смерть: Что стало с актерами фильма «Турецкий гамбит»
11:42
Меркель хочет запретить британцам въезд в ЕС из-за штамма «Дельта»
11:41
Умерла звезда сериалов и театра имени Моссовета Нина Коновалова
11:37
Вакцина «КовиВак» снова закончилась в Москве

Сейчас читают

Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Попариться и не помереть: насколько опасно ходить в баню в жару?
Неподвластны старости: какие знаки зодиака с годами расцветают?
Жизненный код: какой секрет хранит ваша дата рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака