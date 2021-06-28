Под критику популярного блогера Лены Миро попал очередной представитель российского шоу-бизнеса, правда уже ушедших времен. Бывшего участника некогда популярной группы «На-На» Владимира Политова она показала в невыгодном свете, рассказав историю его знакомства с молодой женой.

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Активную заинтересованность в артисте фанатка продемонстрировала первой. 26-летняя девушка всей душой прикипела к музыканту и смогла с ним познакомиться после его концерта в Благовещенске. Известно, что Политов симпатией к поклоннице проникся не сразу. Однако, пара живет вместе уже несколько лет, хотя только недавно узаконила брак, расписавшись в Химкинском ЗАГСе. Их соседкой по жилплощади выступает почти ровесница новоиспеченной супруги — дочь Политова.

«Хотела, чтобы вы посмеялись, но самой стало очень грустно. Что с нами, женщины? Вы вообще кем себя чувствуете? Ну был бы он хоть богатый — избранник этот ваш ненаглядный. Молодой. Или умный. Или красивый, хотя бы. 50-летний Вова — это действительно счастливый билет в жизнь для красивой девчонки?» — обращается к подписчикам блогер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности знакомства Владимира Политова и его избранницы.