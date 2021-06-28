🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июня, убывающая Луна в Водолее сулит представителям многих знаков зодиака благоприятный день для творческой работы и умственной деятельности.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 июня, когда убывающая Луна находится в знаке Водолея, представителям многих знаков зодиака будут легко даваться любые дела, связанные с финансами. Этому будет способствовать активизация умственной деятельности. Сегодня не рекомендуется уклоняться от работы, наоборот, стоит собрать все силы и направить их на решение давно отложенных вопросов.
♈ Овен
Овны, за последние месяцы вы хорошенько прокачали свой профессионализм. В какой-то момент вы сознательно решили менять жизнь к лучшему, и первые успехи не могут не радовать! Так чего же ждать? Пора переходить ко второй стадии развития: избавление от лишнего. И помните: порой, «на свалку» нужно отправлять не только вещи. Иногда полезно провести ревизию среди близкого окружения.
Космический совет: избавьтесь от всего лишнего вокруг себя.
♉ Телец
Этот день вы, Тельцы, проведете в раздумьях. Мысли будут разные: от вопросов о самосовершенствовании до разбора прошлых ошибок. Вполне возможно, что сегодня вы засомневаетесь, а верной ли дорогой пошли, избрав ту или иную профессию, выбрав друзей и товарищей. Однако переживать по этому поводу не стоит: в вашей жизни — светлая полоса. Гордитесь этим и, по возможности, делитесь счастьем с другими.
Космический совет: не зацикливайтесь на проблемах.
♊ Близнецы
Близнецы, что значит плыть по течению? Это не полное отсутствие контроля, а наоборот — нужно знать, когда расслабиться, а когда постараться. В вашей жизни тоже наступил такой момент. Если дверь, в которую вы безуспешно бьетесь, все еще закрыта, нужно найти другой способ проникнуть внутрь. Меньше стресса, больше мысленного отдыха.
Космический совет: научитесь прилагать усилия и отпускать ситуацию, когда это требуется.
♋ Рак
Раки, вы находитесь на правильном пути. Несмотря на то, что вас терзают сомнения, вы не должны отказываться от принятых ранее решений. В конце концов, предусмотреть все варианты развития ситуации невозможно, а значит и переживать напрасно тоже нет смысла.
Космический совет: не переживайте за то, что не можете изменить.
♌ Лев
Одиночество сейчас для вас — лучший спутник. Вы можете настроиться на позитивный лад, поговорить по душам со своим внутренним «я» и услышать, наконец, свой собственный голос. Время оставить других в стороне и сконцентрироваться на своих переживаниях и ощущениях. В таком одиночестве много пользы, потом вы наверстаете упущенное общение.
Космический совет: побудьте наедине с собой.
♍ Дева
Время вращать колесо Судьбы, Девы! Уделите внимание себе и тому, как вы себя ведете. Задумайтесь об умеренности потребления, все ли покупки вам нужны? Всегда ли вы едите ровно столько, сколько нужно для восполнения сил? Этот анализ вам поможет разобраться в себе и структурировать свою жизнь.
Космический совет: задумайтесь об умеренности потребления.
♎ Весы
Мир меняется, а вы цепляетесь за обломки старого. Отриньте все ненужное, проведите переоценку своей жизни и того, что ее наполняет. Если в прошлом есть что-то очень важное для вас, ему найдется место и в новой реальности. Но войти в нее надо легко и беззаботно, а не волоча за собой старые мечты об ином счастье.
Космический совет: проведите переоценку ценностей.
♏ Скорпион
Мы склонны верить, что «ясновидение» — это односторонний поток. Однако этот канал работает в двух направлениях. Вселенная посылает в наше подсознание образы, которые раскрывают грядущее. В то же время каждый человек обладает способностью посылать свои запросы в космос. Примите это на вооружение, Скорпионы. Сегодня у вас есть все шансы достичь желаемого при помощи Вселенной.
Космический совет: начните мечтать, и Вселенная исполнит ваши сокровенные желания.
♐ Стрелец
Вас ждут большие перемены, Стрельцы. Скоро все вокруг вас перевернется с ног на голову. Помните, что разрушение является неотъемлемой частью процесса творения. Так что пусть все идет своим чередом. Звезды также призывают вас помнить пословицу «не все то золото, что блестит». Некоторые «гениальные идеи» лучше оставить нереализованными.
Космический совет: вас ожидают большие перемены.
♑ Козерог
Вы находитесь в той промежуточной фазе, когда старая глава еще не закончилась, а новая еще только начинается. Вместо того чтобы идти против течения, отнеситесь к этому периоду как возможности создать что-то новое. Успокойтесь и позвольте Вселенной посылать вам идеи и вдохновение. Помните, что вы здесь для того, чтобы играть, испытывать радость и творить. Позвольте себе плыть в ритме Вселенной, не привязываясь к определенному результату.
Космический совет: расслабьтесь и доверьтесь происходящему.
♒ Водолей
Не позволяйте внезапным переменам сбить вас с толку. Настало время радикальных изменений в вашей жизни, Водолеи. Будьте уверены, Вселенная организовала эти обстоятельства, чтобы помочь вам подняться. Самое мудрое, что можно сделать в этот момент, — позволить всему этому происходить. Все сложиться так, как должно.
Космический совет: не сопротивляйтесь переменам в вашей жизни, они идут вам только на пользу.
♊ Рыбы
Рыбы, не позволяйте никому заставлять вас чувствовать себя меньше, чем божественным существом, которым вы и являетесь. Что от вас требует эта фаза вашей жизни: большей степени любви к себе. Это поможет вам распрощаться с людьми и обстоятельствами, которые мешают вам прочувствовать ваше высшее «я». Вселенная напоминает вам: будьте самими собой и если вы сияете, то вам не нужно пытаться делать ваш блеск менее ярким.
Космический совет: раскройтесь и будьте собой.
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