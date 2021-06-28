«Вцепились друг другу в глотки»: как Гарри и Уильям поссорились на похоронах Филиппа

Вот уже несколько месяцев члены королевской семьи Великобритании ведут «холодную войну». Принц Гарри по-прежнему проживает с супругой и детьми в США, а его брат, отец и бабушка даже не пытаются наладить диалог. Призрачная надежда на примирение сторон замаячила, когда не стало супруга Елизаветы II — принца Филиппа. Фанаты надеялись, что монаршие особы смогут найти общий язык в трагический час. Но не тут-то было.

Королевский биограф Роберт Лейси на днях раскрыл неожиданные детали похорон герцога Эдинбургского. Он сообщил, что никакого примирительного разговора между Гарри и Уильямом не было, хотя об этом много писали ранее. На самом деле братья разругались в пух и прах в часовне Святого Георгия, где проходило погребение их дорого дедушки.

«Они были там, вцепившись друг другу в глотки так же яростно, как и всегда. Ярость и гнев между этими двумя стали невероятно глубокими. Слишком много грубых и обидных вещей было сказано», — цитирует историка Daily Mail.

Биограф заметил, что конфликт между внуками королевы Елизаветы II слишком серьезен и вряд ли можно ожидать, что он закончится скоро.

URA.RU уточняет, что инициаторами ссоры были принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Перебравшись в США, они дали откровенное интервью телеведущей Опре Уинфри, в котором рассказали об «ужасах» жизни во дворце. Молодая женщина сообщила, что ее якобы все время притесняли и даже выражали неприятие к будущему ребенку (речь идет о неких «вопросах» о цвете кожи первого наследника Гарри). Внук Елизаветы II, на свою беду, полностью согласился со словами жены и добавил еще несколько деталей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принцы Гарри и Уильям отказались выступать вместе на открытии памятника своей трагически погибшей матери — принцессе Уэльской Диане.