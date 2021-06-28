Стала известна стоимость лечения певицы МакSим
Состояние российской артистки по сей день остается тяжелым.
Фото: Instagram @maksimartist
Врачи бьют тревогу — певица МакSим находится в критическом состоянии. У российской звезды медики выявили около 80% поражения легких.
В настоящий момент звезда отечественного шоу-бизнеса проходит лечение в элитной частной медицинской клинике. Вероятно, знаменитость лежит в люксовом номере в VIP-отделении, где когда-то боролась с осложнениями после коронавирусной инфекции народная артистка Надежда Бабкина.
При этом, как сообщает издание News.ru, за две недели в люксовой палате певица выложит в среднем миллион рублей. В эту стоимость входит трехразовое питание, а также ряд дополнительных услуг: бесплатный Wi-Fi, телевизор, личный душ и туалет.
Ранее МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. При этом, по словам врачей, стоимость подобных процедур в реанимации оценить довольно сложно.
«Здесь все индивидуально, поэтому вопрос решается непосредственно с лечащим врачом по мере необходимости», — сообщили в клинике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о ложных вбросах и сливах данных, связанных с болезнью певицы МакSим.
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