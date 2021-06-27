Алые паруса — 2021: как это было

«Продадут родителей за копейки»: представитель о спекуляциях на болезни МакSим

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Рита Цветкова
Эксклюзив 2 386

Яна Богушевская опровергла ложную информацию, которую сливают в СМИ жадные до наживы знакомые тяжелобольной певицы.

«Продадут родителей за копейки»: представитель о спекуляциях на болезни МакSим

Фото: www.globallookpress / Alexander Keltik

Представитель певицы МакSим, продюсер Яна Богушевская обратилась к 5-tv.ru с призывом не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии звезды. По ее мнению, ложные вбросы и слив данных о знаменитости — происки недобросовестных и жадных до наживы людей.

Накануне интервью представителям СМИ дал некий приятель артистки — он заявил, что Марина Абросимова (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) была переведена с аппарата ИВЛ на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Друг певицы пояснил, что искусственная вентиляция легких уже не помогает введенной в медикаментозную кому МакSим, и насыщать ее организм кислородом приходится через кровь.

«У меня нет такой информации, я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, так как это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких — каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом. Есть понятие медицинская тайна, хоть это невозможно в наши дни», — сказала Богушевская.

Представитель МакSим добавила, что ни она, ни семья певицы сейчас не могут прокомментировать ситуацию. Она попросила понять — сейчас беспокоить родственников и ждать заявлений не стоит. По словам Богушевской, любые данные, которые будут появляться в интернете, не должны восприниматься как правдивые.

«Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки», — заключила продюсер.

18 июня официальный Яна Богушевская объявила, что госпитализированную артистку врачи ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. В этом состоянии она находится до сих пор. Ранее 5-tv.ru публиковал мнение анестезиолога-реаниматолога Сергея Симбирцеа о том, как долго МакSим может находиться на искусственном дыхании.

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