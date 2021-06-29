«Белая палата. Крашенная дверь» — Александр Дьяченко госпитализирован с COVID-19
Знаменитый актер поблагодарил все за поддержку и попросил поддержать его новый трек, философски заявив, что «моя музыка — это то, что останется после меня».
Фото, видео: Instagram @antigoalex
Звезда «Мажора» и «Брата-2» Александр Дьяченко госпитализирован с COVID-19. Информацию об этом он подтвердил на своей странице в Instagram, опубликовав философски-литературный пост.
«Белая палата. Крашенная дверь. Их не показываю, а вот не показать прародителя кинокорма не могу. Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка!» — начал он свое обращение к поклонникам.
К фото он приложил фотографию своего больничного, возможно, завтрака — два куриных яйца, каша и булочка с кусочком сливочного масла.
Говоря о своем самочувствии, Александр отметил, что в целом «все прелестно», «меня штормит».
Дьяченко, кроме того, что является популярным российским актером и продюсером, также он солист собственной группы ANTIGO.
«Вы меня поддержите еще больше, если услышите „Like Birds“. Целых 500 просмотров на ютубе за это время. Скажите — давлю на жалость? Конечно. Скажите — использую запрещенный прием, чтобы „раскрутить“ трек? Конечно. Моя музыка — это то, что останется после меня», — подчеркнул актер.
Пост стремительно заполнили слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления.
«Скорейшего выздоровления. Вы победите — Ковид. Вы сильный. Мы Вас любим. Вы наш лучик света и добра. Выздоравливайте, живите, любите, творите, удивляйте нас своим треками. Вы наш мотиватор радости и неисчерпаемой энергии, „небушко, морюшко“. Мы с Вами. Вы непобедимый», — таким был один из самых эмоциональных.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о самочувствии госпитализированной актрисы Веры Алентовой.
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