Чтобы был здоровым и счастливым: экстрасенс назвала главные правила выбора имени для ребенка

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Мария Евстигнеева
Эксклюзив 1 395

Специалист рассказала, что имя оказывает влияние на жизнь человека, начиная с самого рождения.

Фото, видео: depositphotos / Selenittt; 5-tv.ru

Судьба человека напрямую зависит от выбранного имени. В этом убеждены экстрасенсы, которые умеют читать знаки судьбы и понимают, о чем говорят звезды. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова рассказала о влиянии имени человека на его судьбу.

«Имя — это набор звуковых вибраций, на которые человек откликается всю жизнь. Эти вибрации созвучны его настроению, здоровью, успешности и так далее. Поэтому, когда родители выбирают имя для ребенка, на них лежит ответственность», — предупреждает специалист.

Конечно, все родители мечтают, чтобы их ребенок был успешным, счастливым, красивым и здоровым. Как не ошибиться с выбором имени?

«Хорошая новость: нет каких-то имен особенных или очень плохих. Есть свобода выбора и возможность давать то имя, которое нравится и созвучно фамилии и отчеству», — комментирует Проскурякова.

Однако, по мнению экстрасенса, есть одна закономерность. Если имя популярно в вашем регионе, то здоровье и социальная адаптация у ребенка будут лучше, чем у тех детей, у которых редкие, вычурные или сложносоставные имена. Проскурякова утверждает, что дети со старинными именами имеют не очень хорошее здоровье и судьбу.

«Поэтому, как бы не разыгрывалась фантазия, когда ребенок родился, нужно держать себя в рамках. Лучше дать то имя, которое созвучно отчеству и фамилии. Тогда ребенок будет счастлив», — подытожила эксперт.

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Чтобы был здоровым и счастливым: экстрасенс назвала главные правила выбор...

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