Любимчики Фортуны: в чем везет каждому знаку зодиака?

Известно, что всем людям солнце светит одинаково, однако удача улыбается по-разному. Астрологи выявили закономерность среди любимчиков Фортуны, согласно их гороскопу. В чем именно чаще всего везет представителям знаков зодиака?

Овен

Настоящие везунчики! Они удачны во всех сферах жизни из-за того, что могут себе позволить пойти на риск. Именно поставив все на кон, они получают гарантированные подарки судьбы.

Телец

Особенно успешны в делах любовных. Природа наградила их магическим обаянием и умею мастерски соблазнять. Именно поэтому они всегда будут в центре внимания у противоположного пола.

Рак

Везучие в материальной сфере. Они умеют выгодно вложить деньги и избегать убытков. Как правило, воспрепятствовать их успехам может спешка и необдуманность.

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Лев

Их самой большой удачей в жизни всегда будут друзья. Представителям этого знака зодиака такие люди попадаются в течение всей их жизни.

Дева

К ним Фортуна приходит редко в гости. Именно поэтому добиваться успеха им помогает их внутренний стержень, знания и упорство.

Скорпион

Настоящие победители по жизни. Даже в безвыходных ситуациях они всегда будут получать не только свое, но и многим больше.

Стрельцы

Истинные везунчики! Все задуманное стрельцами воплощается в жизнь, стоит им только захотеть.

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Козерог

Скептики в отношении везения со стороны судьбы. Предпочитают всегда полагаться только на себя.

Водолей

Их Фортуна очень любит и часто балует, от того представители знака находятся под защитой от неудач. Они доверяют высшим силам и умеют читать подсказки судьбы.

Рыбы

В их жизни всегда есть место для судьбоносных возможностей. Однако, такие шансы от фортуны, как правило, требуют расплаты. Все же астрологи призывают вас не ждать подарков судьбы, а надеяться на свои силы.

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