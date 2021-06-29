Названа дата прощания со звездой «Полицейский с Рублевки» Ростиславом Гулбисом

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 1 630

Звезды сериалов не стало на 33-м году жизни после приступа панкреатита.

Названа дата прощания со звездой «Полицейский с Рублевки» Ростиславом Гулбисом

Фото: Instagram @gulbisrostislav

Прощание с популярным актером Ростиславом Гулбисом состоится в субботу, 3 июля. Об этом 5-tv.ru сообщила его агент Екатерина Гольцман.

О месте пока информации нет.

Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Кома» скоропостижно скончался после приступа панкреатита. В марте Ростиславу Гулбису исполнилось 32 года.

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