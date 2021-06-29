Названа дата прощания со звездой «Полицейский с Рублевки» Ростиславом Гулбисом
| Светлана Шевченко Шоу-бизнес Эксклюзив 1 630
Звезды сериалов не стало на 33-м году жизни после приступа панкреатита.
Фото: Instagram @gulbisrostislav
Прощание с популярным актером Ростиславом Гулбисом состоится в субботу, 3 июля. Об этом 5-tv.ru сообщила его агент Екатерина Гольцман.
О месте пока информации нет.
Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Кома» скоропостижно скончался после приступа панкреатита. В марте Ростиславу Гулбису исполнилось 32 года.
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