Теперь студентка: почему Люся Чеботина не штурмует кино, как Ольга Бузова

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 31 0

Артистка уже пробовала себя на съемочной площадке, но пока только в эпизодических ролях.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Певица Люся Чеботина отказалась от кино из-за концертов и учебы в Гнесинке

Певица Люся Чеботина объяснила, почему не развивает карьеру в кино. Многие звезды российского шоу-бизнеса — музыканты, блогеры и телеведущие — уже сыграли свои роли. Например, звезда «Дома-2» Ольга Бузова стала главной героиней фильма «Равиоли Оли» и многих других, а блогер Ида Галич — сериала «Чудо».

Нередко участие в кинопроектах непрофессиональных актеров, а знаменитостей из других областей, вызывает негодование зрителей и критиков, но поток не останавливается. Поклонники Люси Чеботиной уверены, что ее в этом потоке тоже не хватает. Однако она не спешит на кастинги и пока не ищет больших ролей— есть другая работа.

«Я думала об этом, но пока что сейчас, в связи с тем, что я студентка, мне нужно сейчас фокусироваться прежде всего на своей учебе и на шоу, которое будет 5 марта в Live Арене. Это, мне кажется, сейчас основная вообще причина, на чем я должна сфокусироваться», — заявила исполнительница.

Чеботина выбрала очный формат обучения в Российской академии музыки имени Гнесиных — другого в этом учреждении и не бывает. Она поступила на эстрадно-джазовое отделение на общих основаниях, но выбрала платное обучение, чтобы не отнимать места у тех, кто метит на бюджет.

«Бакалавр только очный. И поэтому я вот, собственно стараюсь как-то это совмещать… Я проходила все те же самые экзамены, стояла так же в очереди, ждала своего времени, когда буду заходить в кабинет и отвечать на вопросы у педагога сольфеджио и у приемной комиссии», — заключила Чеботина.

Певица уже пробовала себя и в кино: в 2019 году она появилась в эпизодической роли в комедии «Холоп», а в 2022‑м сыграла стюардессу из сна Жени Лукашина в «СамоИронии судьбы». Кроме того, артистка участвовала в проектах с камео и занималась озвучкой — например, подарила голос Василисе в мультфильме «Невский». По данным «Кинопоиска», на счету Чеботиной 18 фильмов и сериалов. А главная роль, видимо, еще впереди!

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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