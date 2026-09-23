«Была очень удивлена»: Чеботина обнаружила свою песню в сериале «Беспринципные»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 49 0

Похоже, кто-то действует за спиной звезды! Почему же она совсем не против?

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Певица Чеботина не знала об использовании ее песни в сериале «Беспринципные»

Певица Люся Чеботина вспомнила, как случайно услышала свою песню «Фараон» во время просмотра сериала «Беспринципные». По словам артистки, у нее почти нет свободного времени, редко удается посвятить час просмотру кино. Но иногда, когда получается, случаются сюрпризы.

Об одном из таких сюрпризов она рассказала на пресс-конференции по поводу выхода композиции Miss You Much — совместного творчества Чеботиной и турецкого диджея Бурака Йетера. В ходе обсуждения, к какому кинопроекту подошел бы новый трек, исполнительница поделилась «беспринципной» историей.

«Наконец-таки у меня добрались руки посмотреть сериал „Беспринципные“, и я была очень удивлена приятно, когда там услышала свою песню „Фараон“. Поэтому мне кажется, что Miss You Much как раз-таки вот в такой сериал, как „Беспринципные“, могла бы очень классно вписаться», — отметила певица.

Чеботина подчеркнула: едва ли создатели пренебрегли авторским правом, скорее всего, они обратились к одному из представителей звезды. По словам артистки, у нее много работы, постоянные гастроли, и обязанности в команде четко распределены. Возможно, коллеги просто не рассказали, что заключили очередной контракт с кинодеятелями.

«У меня был вечер подготовки перед съемками клипа „Горгоны“. Я решила включить сериал, и, услышав свою песню, конечно, я была приятно удивлена, но я думаю, что это делалось не без разрешения. Я думаю, что это все согласовано», — заключила Чеботина.

Ранее в интервью 5-tv.ru Люся Чеботина и Бурак Йетер рассказали о своем сотрудничестве. Оказывается, еще до выхода хита «Солнце Монако», который сделал певицу знаменитой, они уже оказывались в одной студии звукозаписи. Спустя восемь лет музыканты встретились снова и теперь готовятся к съемкам клипа и, возможно, созданию саундтрека к турецкому сериалу!

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