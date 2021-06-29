Невостребованный аукцион: «Газпром» отказался увеличивать транзит через Украину

«Газпром» отказался бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину. Госкорпорация решила обойтись в июле без 63,7 миллиона кубометров в сутки, которые выставил на аукцион «Оператор газотранспортной системы Украины». Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

Основной аукцион на бронирование дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины состоялся накануне — 21 июня. Тогда «Газпром» купил право на прокачку 15 миллионов кубометров газа в сутки — весь предлагавшийся объем.

Как отмечает «Коммерсант», отказ «Газпрома» забронировать предложенные 63,7 миллиона кубометров усугубит и так непростую ситуацию с заполнением европейских подземных хранилищ. В результате это может привести к росту цен на газ в Европе.

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