Невостребованный аукцион: «Газпром» отказался увеличивать транзит через Украину

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Мария Евстигнеева
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Эксперты ожидают, что отказ российской госкорпорации от дополнительных мощностей для прокачки газа, приведет к росту цен на сырье в Европе.

Невостребованный аукцион: «Газпром» отказался увеличивать транзит через Украину

Фото: Depositphotos / Ivanov

«Газпром» отказался бронировать на июль новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину. Госкорпорация решила обойтись в июле без 63,7 миллиона кубометров в сутки, которые выставил на аукцион «Оператор газотранспортной системы Украины». Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

Основной аукцион на бронирование дополнительных транзитных мощностей газотранспортной системы Украины состоялся накануне — 21 июня. Тогда «Газпром» купил право на прокачку 15 миллионов кубометров газа в сутки — весь предлагавшийся объем.

Как отмечает «Коммерсант», отказ «Газпрома» забронировать предложенные 63,7 миллиона кубометров усугубит и так непростую ситуацию с заполнением европейских подземных хранилищ. В результате это может привести к росту цен на газ в Европе.

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