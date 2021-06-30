Любовно-семейный треугольник: женившийся на падчерице отчим закопал ее в лесу

В Ленинградской области раскрыли страшное преступление — убийство 19-летней девушки. Подозревается бывший супруг. Вернее, бывший отчим. Настоящий любовно-семейный треугольник: Александр сначала женился на взрослой женщине, а потом ушел от нее к старшей дочери, а потом вернулся. Но девушку убил, а мать, как подозревает следствие, помогала скрыть преступление.

Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин разбирался в истории.

Лужский городской суд избрал меру пресечения Александру Кирюнову. Почти два месяца он проведет за решеткой. Следствие обвиняет его в убийстве бывшей супруги.

Погибшая Мария была не только женой предполагаемого убийцы, но и его падчерицей. Причем отношения завязались, когда девушка была несовершеннолетней. 15-летняя ученица школы-интерната — она часто убегала из дома. А однажды сбежала с Александром — работником местной автомастерской.

За совращение малолетней механику уже тогда грозило уголовное дело, но почему-то он избежал наказания. Удивлением для всех стало, когда Александр закрутил еще один роман — с матерью возлюбленной — Юлией. С ней то и сыграл свадьбу лужский ловелас. Но тайно он продолжал встречаться с падчерицей, в 17 лет девушка вновь забеременела.

«Маша боялась признаться, что Саша — это папа, так как они были в браке с Юлией. Приводила молодого человека. Говоря, что это папа ребенка. Потом Саша не выдержал, что он отец», — рассказала соседка.

Узнав об этом супруга сразу подала на развод, а дочь выгнала из дома. Ребенка, который приходился ей и внуком, и пасынком оставила у себя. Вскоре Александр женился на падчерице, у них появился еще один ребенок. И тут в семье начались скандалы — доходило до угроз с ножом. Теперь уже молодая жена Мария бросила Александра, а он вернулся к ее матери.

В марте этого года девушка неожиданно исчезла. Ее мать написала заявление в полицию о пропаже — якобы дочь ушла в магазин и не вернулась. В соцсетях разлетелись объявления — Марию искали, знакомые, соседи и ясновидящие. Мать принимала в поисках живое участие и убедительно переживала.

Как выяснили следователи — убитая горем мать прекрасно знала, что дочь мертва. В день исчезновения все трое находились в машине — неожиданно в салоне разгорелась ссора. Александр расправился с бывшей молодой женой на глазах ее родной матери.

«Задушил ее, после чего, с целью сокрытия преступления совместно с матерью потерпевшей вывез тело в лесной массив, где закопал его», — рассказали в Следственном комитете.

Кирюнов признался в содеянном после того как его задержали в том самом автомобиле — по пути в Смоленск, когда он пытался скрыться. Мать Юлия пока на свободе в статусе свидетеля. Она рассчитывает и дальше воспитывать внуков. И единственную оставшуюся теперь родную дочь, которая мало того, что пережила семейную трагедию так еще и страдает от онкологии. Девочка пропустила важный визит к врачам, — как раз в те дни, когда пропала ее родная сестра. Теперь судьбу детей, очевидно, решат органы опеки.