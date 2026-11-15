Россиянка Андреева обыграла американку Пегулу и вышла в финал Итогового турнира WTA

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Андреева победила Пегулу и вышла в финал Итогового турнира
Россиянка Мирра Андреева пробилась в финал Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграв американку Джессику Пегулу. Встреча, состоявшаяся 14 ноября, завершилась со счетом 6:3, 6:4.
Перед стартом соревнований между спортсменками произошел инцидент. На тренировке, беседуя с тренером, Пегула назвала Андрееву дивой, заявила, что ее следует «опустить на землю», и критически высказалась о наставнице россиянки Кончите Мартинес.
Позже WTA взяла ответственность за случившееся на себя: организация не предупредила теннисисток о работающих на тренировке микрофонах. Пегула принесла Андреевой извинения.
Поединок длился 1 час 25 минут. За это время Андреева дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.
Днем ранее Мирра Андреева победила соотечественницу Диану Шнайдер со счетом 6:2, 6:1 в матче группового этапа Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе.
Встреча продолжалась 56 минут. В первом сете россиянка отдала сопернице два гейма, во втором — только один. По ходу матча она выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейк-пойнтов.
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