SpaceX впервые посадила Starship на стартовую башню после полета

SрасеХ: корабль Starship успешно приземлился на стартовую башню «Мехазилла»

Космический корабль Starship компании SpaceX успешно приземлился на стартовую башню в Южном Техасе после испытательного полета. Это первый подобный случай в истории.

«Башня "Мехазилла" поймала Starship!» — сказано в заявлении SpaceX в соцсети X.

Корабль провел в космосе почти сутки, совершив около 14 витков вокруг Земли на высоте порядка 260–275 километров. Это самый длительный полет в истории программы Starship — предыдущая миссия в сентябре длилась около трех часов и завершилась досрочно — планировались десятичасовой полет и шесть витков вокруг Земли.

Изначально SpaceX хотела вернуть на стартовую площадку обе части системы — ускоритель Super Heavy и сам корабль Starship. Но автоматика отменила маневр по захвату ускорителя: ступень оказалась вне расчетного положения для безопасного возвращения. По словам владельца компании Илона Маска, причиной стала нехватка топлива.

В итоге Super Heavy был направлен в запасной район и уничтожен системой аварийного прекращения полета над поверхностью Мексиканского залива. Тем временем верхняя ступень продолжила полет и успешно вернулась.

Во время полета Starship также развернул 26 спутников Starlink нового поколения V3. Три из них оснащены камерами — они передали снимки теплозащитного покрытия корабля, на основе которых инженеры подтвердили возможность безопасной посадки.

Тем временем НАСА представило план создания постоянной базы на Луне. С 2032 года предполагается начать строительство жилого комплекса. Проект разделен на три этапа. До 2029 года — изучение поверхности, затем — создание энергетических систем и инфраструктуры. С 2032 года начнется сборка базы из жилых модулей.

Ключевым элементом станет луноход PROMISE с ядерным источником энергии для поиска водяного льда. Его запуск планируется на конец 2028 года. Высадка астронавтов по программе Artemis намечена на 2028 год.

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