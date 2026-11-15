«Третий Рим, как говорится»: что Лепс предложил поменять в школах России

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 11 0

По словам музыканта, он сам в свое время получал четверку за поведение.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Лепс предложил изучать Библию в школах и поддержал оценки за поведение

Народный артист России Григорий Лепс на концерте «Ээхх, разгуляй!» в беседе с 5-tv.ru высказался за возвращение оценок за поведение в школах и предложил ввести изучение Библии.

По словам Лепса, оценки за поведение необходимо вернуть, поскольку это основа всего.

«Как человек себя ведет на уроке, как он себя ведет со своим педагогом, как он вообще себя будет вести дальше — на мой взгляд, это закладывается и в раннем детстве. Сейчас бы я ввел еще несколько предметов», — заявил артист.

Он признался, что сам получал четверку по поведению и «дотягивал как-то до этого по пятибалльной системе».

Кроме того, Лепс предложил включить в школьную программу изучение Библии.

«Это очень необходимо, поскольку у нас православная верующая страна. Третий Рим, как говорится», — пояснил он.

Известно, что артист отказался покупать своим наследникам жилье в Европе и уже задумался о пенсии. По его словам, он не видит смысла вкладываться в зарубежную недвижимость, предпочитая, чтобы дети сами добивались успеха. При этом Лепс отмечал, что уже начал откладывать средства на будущее.

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