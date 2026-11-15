В Москве проходит Открытый Кубок ШОС

Предельная сложность, уникальная гибкость и авторские элементы. В Москве стартовал Открытый кубок ШОС по художественной гимнастике. Проводится он по правилам международной ассоциации «Небесная грация». На ковер возвращаются удивительная пластика и безупречная техника исполнения. И спрос здесь строжайший: за подготовкой и выступлением гимнасток следит олимпийская чемпионка Алина Кабаева. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин увидел, как спортсменки борются за медали.

Гимнастки из Сербии подбрасывали вверх обручи и мячи, кубинки отрабатывали свое зажигательное упражнение.

«Это большая честь для нас участвовать в соревнованиях такого уровня. Эти соревнования помогают нам. А российская сборная — образец для подражания», — рассказала тренер кубинской сборной по художественной гимнастике Кеина Руес.

С первых секунд церемонии открытия понятно — здесь собрались талантливые целеустремленные спортсмены, влюбленные в гимнастику.

Прибыли гимнастки из разных стран: России, Белоруссии, Армении, Узбекистана, Сербии и Кубы. Но большинство их тренеров — выходцы из той самой советской школы, что дала миру немало чемпионов.

Российская сборная — команда групповых упражнений Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой — выполняла сложные элементы.

Их тренер Дарья Пирогова, хореограф Вероника Шаткова и постановщик Виктория Бородина добились в программе на ковре уникальной смены ритма и точности.

Прямо на площадке за тренировкой групповичек наблюдала олимпийская чемпионка Алина Кабаева, призывала их быть еще собраннее.

Соревнования проводят по правилам международной Ассоциации «Небесная грация».

«Эти правила отличаются от Международной федерации гимнастики. Здесь можно сделать больше элементов по наивысшей стоимости, на самом деле у спортсменки есть все возможности выбрать тот свой элемент, который она может сделать хорошо и он будет стоить дорого. То есть риск будет оправдан. Мы ни в коем случае не соревнуемся с Международной федерацией гимнастики. Это просто еще одна площадка для развития художественной гимнастики и это здорово, это хороший опыт. То есть, одно дело в теории, а другое дело на практике, посмотреть, как работают эти правила. И мы хотим сейчас тоже предложить Международной федерации гимнастики что-то взять из этих правил и сделать нашу художественную гимнастику еще более зрелищной и красивой», — сказала олимпийская чемпионка, президент международной Ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева.

Это дает гимнасткам по-настоящему раскрыться и показать максимум. По достоинству оцениваются элементы повышенной сложности, которые невыгодно делать по правилам международной федерации, стремящейся к унификации и упрощению.

«12 элементов, которые выполняют с предметом гимнастки — они дополнительные. Не обязательно делать их очень сложными. Они именно как украшения выступают и дают прибавку в одну десятую», — сказала судья международной категории. Судья всероссийской категории Наталья Кукушкина.

В итоге спортсменки, обладающие уникальными данными, получают преимущество. И именно таким оригинальным упражнениям присваивают имена — например, «капелька Кабаевой».

«Эти правила раскрывают потенциал, таланты гимнасток, которые более гибкие, более грациозные, более сильные», — отметила международный судья, судья FIG, судья соревнований по правилам международной Ассоциации «Небесная грация» Мария Мамаджанова.

«Да, различия есть. Пять дней назад я сдавала экзамен, чтобы работать здесь, и успешно его прошла. Мы скорректировали нашу программу под эти правила», — сказала судья соревнований, тренер сборной Сербии Милена Релин Татич.

Последние напутствия перед выступлением — это зона объятий тренеров и их подопечных.

Тут разделяют политику и спорт: все страны-участницы Открытого Кубка ШОС согласились выступать по этим правилам, по которым, к слову, уже проходили российско-китайские игры. Получилось ярко.

Пока все эмоции в тренировочном зале. Впереди еще два дня соревнований, а в декабре масштабный международный турнир «Кубок «Небесная грация» в Ташкенте, который также пройдет по правилам Ассоциации.

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