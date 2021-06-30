Президент РФ Владимир Путин оценил шансы на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава государства отметил, что пока не видит веского повода для переговоров с зарубежным коллегой. Однако от самой идеи не отказывается.

В ходе Прямой линии Путин уточнил, что проблема напряженных отношений с Украиной кроется в нежелании и неспособности Зеленского управлять своим государством. Президент РФ с сожалением констатировал, что сегодня вопросы развития Незалежной решаются где-нибудь в Вашингтоне, Берлине или Париже, но только не в Киеве.

«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? О чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», — подчеркнул Владимир Путин.

На вопрос о том, реально ли наладить отношения между Россией и Украиной, президент ответил категорично: все зависит от действий второй стороны. Как известно, Москва всегда открыта к диалогу. Вот только поступки иностранных партнеров порой не поддаются никакой логике и иногда даже пугают.

Владимир Путин заметил, что националистов, учиняющих беспорядки и сеющих раздор, хватает в каждой стране. Вот только на Украине эти люди почему-то оказались у «руля». Глава государства обратил внимание, что правительство Незалежной явно агрессивно настроено по отношению к РФ. Пока так будет продолжаться — надежды на примирение не будет.

«Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительные», — заключил Путин.

Вопросы для Прямой линии с главой государства продолжают поступать. По официальным данным, россияне направили Путину уже порядка двух миллионов жалоб и предложений. Те проблемы, которые не успеют затронуть в ходе прямого эфира, в скором времени обязательно рассмотрит правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент РФ Владимир Путин думает о проведении в стране матчей Евро-2020 на фоне тревожной ситуации с коронавирусом.