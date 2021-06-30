«О чем с ним разговаривать?» — Путин категорично ответил на вопрос о встрече с Зеленским
Президент объяснил, почему дружба между Россией и Украиной пока невозможна.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин оценил шансы на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава государства отметил, что пока не видит веского повода для переговоров с зарубежным коллегой. Однако от самой идеи не отказывается.
В ходе Прямой линии Путин уточнил, что проблема напряженных отношений с Украиной кроется в нежелании и неспособности Зеленского управлять своим государством. Президент РФ с сожалением констатировал, что сегодня вопросы развития Незалежной решаются где-нибудь в Вашингтоне, Берлине или Париже, но только не в Киеве.
«Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? О чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода. Надо только понять, о чем говорить», — подчеркнул Владимир Путин.
На вопрос о том, реально ли наладить отношения между Россией и Украиной, президент ответил категорично: все зависит от действий второй стороны. Как известно, Москва всегда открыта к диалогу. Вот только поступки иностранных партнеров порой не поддаются никакой логике и иногда даже пугают.
Владимир Путин заметил, что националистов, учиняющих беспорядки и сеющих раздор, хватает в каждой стране. Вот только на Украине эти люди почему-то оказались у «руля». Глава государства обратил внимание, что правительство Незалежной явно агрессивно настроено по отношению к РФ. Пока так будет продолжаться — надежды на примирение не будет.
«Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительные», — заключил Путин.
Вопросы для Прямой линии с главой государства продолжают поступать. По официальным данным, россияне направили Путину уже порядка двух миллионов жалоб и предложений. Те проблемы, которые не успеют затронуть в ходе прямого эфира, в скором времени обязательно рассмотрит правительство.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент РФ Владимир Путин думает о проведении в стране матчей Евро-2020 на фоне тревожной ситуации с коронавирусом.
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