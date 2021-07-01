Аршавин назвал имя тренера, который должен заменить Черчесова
Бывший игрок сборной России по футболу рассказал, с кем во главе отечественная команда сможет добиться побед.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Бывший игрок российской сборной по футболу Андрей Аршавин назвал имя тренера, который, по его мнению, может заменить Станислава Черчесова. На посту главного тренера сборной РФ экс-форвард видит Валерия Карпина.
«Карпин со сборной смог бы реализовать свои высокие амбиции. Он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Экс-игрок сборной России также назвал других кандидатов. Спортсмен перечислил имена тренеров нескольких футбольных клубов, которые показали высокие результаты в этом году.
«Слуцкий уже был в сборной. В „Рубине“ только год назад начался проект. Семак три года становится чемпионом. Думаю, „Зенит“ его тоже не отпустит. Бердыев? Все равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в „Ростов“, почему нет», — размышляет Андрей Аршавин.
Российская сборная на чемпионате Евро-2020 не смогла выйти из группы, пропустив семь голов в трех матчах, пишет Газета.ру. Команда Черчесова смогла обыграть финнов со счетом 1:0, но проиграла всухую Бельгии со счетом 0:3. Игра с Данией закончилась со счетом 1:4.
Ранее 5-tv.ru писал, что в РФС признали неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на Евро-2020.
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