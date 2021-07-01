Аршавин назвал имя тренера, который должен заменить Черчесова

|
Карина Исхакова
1 005

Бывший игрок сборной России по футболу рассказал, с кем во главе отечественная команда сможет добиться побед.

Аршавин назвал имя тренера, который должен заменить Черчесова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Бывший игрок российской сборной по футболу Андрей Аршавин назвал имя тренера, который, по его мнению, может заменить Станислава Черчесова. На посту главного тренера сборной РФ экс-форвард видит Валерия Карпина.

«Карпин со сборной смог бы реализовать свои высокие амбиции. Он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Экс-игрок сборной России также назвал других кандидатов. Спортсмен перечислил имена тренеров нескольких футбольных клубов, которые показали высокие результаты в этом году.

«Слуцкий уже был в сборной. В „Рубине“ только год назад начался проект. Семак три года становится чемпионом. Думаю, „Зенит“ его тоже не отпустит. Бердыев? Все равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в „Ростов“, почему нет», — размышляет Андрей Аршавин.

Российская сборная на чемпионате Евро-2020 не смогла выйти из группы, пропустив семь голов в трех матчах, пишет Газета.ру. Команда Черчесова смогла обыграть финнов со счетом 1:0, но проиграла всухую Бельгии со счетом 0:3. Игра с Данией закончилась со счетом 1:4.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФС признали неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на Евро-2020.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
72.91
0.19 86.41
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:10
Убившая подростка ударом ножа в сердце девушка из Братска заключена под стражу
9:58
В Атлантическом океане разыскивают двух яхтсменов из Петербурга
9:47
Десятилетняя жительница Украины умерла от старости
9:36
Губернатор Ивановской области провел лекцию и экскурсию для школьников
9:25
Активисты проплыли по Темзе на теплоходе с портретом Ассанжа
9:14
Убийственные технологии: вслед за электросамокатами в опалу могут попасть и моноколеса

Сейчас читают

Евро 2020: расписание матчей 1/4 финала — даты и время начала игры, чемпионат Европы по футболу 2021, плей-офф
В России суд впервые заменил на меньшую по площади единственную квартиру банкрота
Ученые нашли быстрый и легкий способ снизить давление без лекарств
Врач раскрыл диагноз МакSим и назвал ошибку, которая привела певицу к коме
«В Москве ходили бы гривны»: Зеленский дерзко ответил на слова Путина

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака