Аршавин назвал имя тренера, который должен заменить Черчесова

Бывший игрок российской сборной по футболу Андрей Аршавин назвал имя тренера, который, по его мнению, может заменить Станислава Черчесова. На посту главного тренера сборной РФ экс-форвард видит Валерия Карпина.

«Карпин со сборной смог бы реализовать свои высокие амбиции. Он будет тянуть эту сборную за уши и за ноги, как только может, чтобы достичь результата», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Экс-игрок сборной России также назвал других кандидатов. Спортсмен перечислил имена тренеров нескольких футбольных клубов, которые показали высокие результаты в этом году.

«Слуцкий уже был в сборной. В „Рубине“ только год назад начался проект. Семак три года становится чемпионом. Думаю, „Зенит“ его тоже не отпустит. Бердыев? Все равно Карпин лучше. А Бердыев может вернуться в „Ростов“, почему нет», — размышляет Андрей Аршавин.

Российская сборная на чемпионате Евро-2020 не смогла выйти из группы, пропустив семь голов в трех матчах, пишет Газета.ру. Команда Черчесова смогла обыграть финнов со счетом 1:0, но проиграла всухую Бельгии со счетом 0:3. Игра с Данией закончилась со счетом 1:4.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РФС признали неудовлетворительной работу Станислава Черчесова на Евро-2020.