Памяти Петра Мамонова: От рокера до отшельника

Артист Петр Мамонов прославился еще в 80-х. Основатель рок-группы «Звуки Му» ездил по стране, давал провокационные интервью, а через пару лет очень изменился. Мало кто мог поверить, что набожный Петр Мамонов — в прошлом скандальный музыкант.

Рокерское прошлое Петра Мамонова

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Сложный характер Петр Мамонов демонстрировал еще с детства: мальчика отчислили из двух школ, потому что он постоянно «устраивал цирк» — например, взорвал кабинет химии в московской школе № 187. Будучи подростком, которого не понимают, Мамонов увлекся музыкой. Парень слушал The Beatles, The Rolling Stones и Led Zeppelin, Рэя Чарльза. Творческий Петр хотел не только слушать, но и заниматься музыкой, поэтому основал кавер-группу «Экспресс» — музыканты пели искаженные песни и танцевали под легендарные хиты зарубежных рокеров. Мамонов и вел себя соответствующе кумирам: одевался эпатажно, дружил с музыкантами и критиками, ввязывался в драки. В одном из конфликтов на Петра напали и напильником пробили грудную клетку.

После этого случая Мамонов немного успокоился: окончил школу, поступил в полиграфический институт, работал корректором и заведующим отделом писем в журнале «Пионер». В то же время Петр не переставал писать песни: в 1980-м он сочинил около семидесяти текстов. Чуть позже Мамонов решился создать собственную рок-группу с младшим братом Алексеем Бортничуком и друзьями, Павлом Хотиным и Александром Липницким. Коллектив назвал себя «Звуки Му» и впервые выступил в 1984-м. Через год группа прошла прослушивание в Московской рок-лаборатории, которая позволяла музыкантам выступать легально. Друзья Мамонова сочли это предательством и полагали, что Петр сделает ради заработка все. Впервые «Звуки Му» выступили на концертах рок-лаборатории лишь в 1986-м.

Молодой Петр Мамонов. Фото: РИА Новости / Игорь Михалев

Когда «Звуки Му» познакомились с коллегами из Ленинграда, Мамонов и его группа начали выступать на сцене Ленинградского рок-клуба. Там у Петра появились новые приятели: кумиры советской молодежи «Аквариум» и «Зоопарк», «Браво» и «Кино». От музыки Гребенщикова и Цоя была в восторге вся страна. Музыка Мамонова нравилась не всем: музыкант творил в жанре экспериментального рока. Публика несколько месяцев привыкала к психоделическим звукам и необычным напевам. Тем не менее «Звуки Му» обрели поклонников: Мамонова и его группу приглашали давать концерты за границей и считали лучшими панками в мире. У музыкантов началась концертная жизнь с употреблением алкоголя, запрещенных веществ и вседозволенности.

«Очень хотелось бы в золотом костюмчике и тридцать девочек…и вышел Петр Николаевич потихоньку, королем», — смеялся молодой Мамонов, говоря о старости.

В то время состав коллектива часто менялся: все потому, что Петр постоянно предъявлял участникам жесткие требования и заставлял писать новый материал, к которому слушатели еще не привыкли.

Конец группы «Звуки Му»

За время существования группа записала четыре альбома. Переломным моментом в истории «Звуков Му» стал тур в Америке. По возвращении Мамонов объявил: группа прекращает существовать. Из участников остались только Мамонов и его брат, а коллектив трансформировался в дуэт «Мамонов и Алексей». Они выступили на концертах Московской рок-лаборатории, дали концерты в США и распались.

«Жизнь — это деятельность. <…> Мы все уже действуем, только это надо фиксировать, уметь это отлавливать, анализировать, превращать в какие-то литературные труды, отлично сделанный стол, шкаф или землю вспахать…это же все одинаковое», — утверждал Петр Мамонов.

Петр Мамонов и группа «Звуки Му». Фото: globallookpress.com © Euguenii Matveev

В 90-х Мамонов запускал новые проекты, но так и не повторил былую славу. Участники коллективов уточняли, что работать с Петром невозможно: он часто запирался в студии и творил в одиночестве. В 1993-м Петр возродил группу «Звуки Му» с новым составом музыкантов и даже выпустил альбом «Грубый закат». Коллектив не мог повторить те причудливые сочетания звуков, которые нравились зрителям, и хоть выступления были успешными, отношения между участниками коллектива были напряженными.

«Группа — сложнейший организм, и не каждый может позволить себе за ним ухаживать. Я потерял „Звуки Му“ именно потому, что не выстраивал отношения внутри коллектива, а пытался давить на всех сверху», — рассказывал Мамонов.

Со временем Мамонов начал проявлять интерес к театру и кинематографии, музыке отдавал меньше внимания. В 1996-м «Звуки Му» снова распались, Петр Николаевич решил посвятить время новым увлечениям.

Актерские работы Петра Мамонова

Мамонов проявил интерес в кино. Он появился в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз», где сыграл отчаянного саксофониста Алексея. Режиссер написал героя, вдохновляясь характером Мамонова, Поэтому поверить в перформансы героя было легко. Интересно, что по фильму герой Мамонова отправляется в психиатрическую больницу — когда-то в таком учреждении побывал и Мамонов, притворяясь сумасшедшим, чтобы не идти служить в армию.

Петр Мамонов в фильме «Такси-блюз». Фото: РИА Новости

Фильм «Такси-блюз» был достаточно успешным. Мамонов присоединился к труппе театра Станиславского и играл в нескольких спектаклях. Как и с музыкантами когда-то, он не нашел общий язык с труппой.

«Неудачный был опыт, не получился спектакль. Я вот тогда понял, что работать с коллективом — это не мое. И режиссура — тоже не моя профессия», — рассказывал актер.

Из-за популярности Петр чувствовал себя некомфортно и в 1995-м переехал жить в деревню. По словам бывшего музыканта, после распада проекта всей его молодости, «Звуков Му», он переживал крах личности и не видел смысла в жизни.

«У меня был полный крах жизни. Я уперся рогом в сорок пять лет, когда у меня и бабки были, и слава, и дети, и жена хорошая. А жить мне стало незачем» — признавался Мамонов.

В 2000-х Мамонову несколько раз предлагали работы в кино — мужчина отвергал любые предложения. Он еще работал в театре и поставил несколько спектаклей, но ушел, боясь самоповторения.

После длительного перерыва, в 2006-м, Мамонов вернулся в кинопроект к уже знакомому режиссеру Павлу Лунгину. В фильме «Остров» Петру Николаевичу досталась роль юродивого монаха, который отмаливает грех за расстрел друга в монастыре. Артист с трудом согласился на роль, советовался с духовником. Лунгин же видел в образе только Мамонова, и позже говорил, что актер на площадке будто играл самого себя. В картине были заняты звезды российского кино нулевых Виктор Сухоруков и Дмитрий Дюжев, но и критики, и зрители обращали внимание только на пронзительную игру Мамонова.

Петр Мамонов в фильме «Остров». Фото: kinopoisk.ru

В 2009-м на экраны вышла новая картина Павла Лунгина «Царь». Мамонов сыграл Ивана Грозного. Зрители остались довольны актерской игрой артиста, несмотря на отсутствие у того актерского образования. Мамонов же был недоволен собственной работой в «Царе»: по его мнению, образ Ивана Грозного у него не получился.

«Мелковат я для русского царя», — заметил актер.

После выхода картин на экраны Мамонова можно было увидеть только на выступлениях. Артист выступал с лекциями о вреде алкоголизма, давал интервью, где рассказывал о приходе в христианство, ставил редкие моноспектакли.

Отшельничество в деревне

Переехав в деревню Ефаново с семьей, Мамонов словно начал новую жизнь — уединился от всех знакомых, закодировался. Из готовящихся альбомов Петр вырезал старый «треп» о бурной молодости. Сам он начал посещать церковь, ходил исповедоваться, молился. Ни о каком золотом костюмчике и тридцати девочках не шло и речи: хотя Мамонов в интервью называл это актерской работой. Журналисты пытались выведать у артиста: какова причина такой перемены?

«Если в человеке не заглушен голос совести, он рано или поздно встанет на верный путь», — просто отвечал Петр.

В попытке понять, кто же он и зачем пришел в этот мир, Мамонов даже обращался к духовникам и святым отцам. На склоне лет артист понял, что его миссия — осуществлять все, что приходит ему в голову.

Петр Мамонов в последние годы жизни. Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Он сделал радиопрограмму и до последних дней жизни записывал авторские песни в собственной студии. Для поклонников Мамонов рассказывал, что для него христианство и как он живет. Уже будучи пожилым, Петр Мамонов связывал распад легендарной группы «Звуки Му» с решением бога, а христианство считал не религией, а совестью.

Личная жизнь Петра Мамонова

Несмотря на бурную жизнь рок-музыканта, вторую половину Петр Мамонов нашел в молодости. Он женился в 1982-м. Избранницей артиста стала танцовщица Ольга. Спустя годы она переехала с мужем из шумной Москвы в деревню. С течением времени Ольга стала менеджером и концертным директором артиста. В браке у Мамоновых родились трое сыновей, появились внуки. Но жена артиста рассказывала, что долгое время они чувствовали себя чужими: Петру не нравились танцы Ольги, а она считала себя лишней в обществе пьяных друзей мужа. Отношения между супругами окрепли с возрастом, Ольга поняла, что Мамонов действительно любит ее и семью. Когда заболел один из сыновей артиста, Петр молился за выздоровление ребенка и чуть сам не заболел от горя и страха.

Петр и Ольга Мамоновы. Фото: globallookpress.com © Anatoly Lomohov

Здоровье Петра Мамонова стало одним из испытаний для семьи. Еще в 25 лет Мамонов получил ранение в драке, когда ему пробили грудную клетку напильником. Тогда начинающий артист провел в коме 40 дней: за его жизнь бились врачи. Мамонов пережил клиническую смерть.

«Я потерял много крови и начал терять сознание. Чувствовал, как все неприятности отступают, все вокруг становится серым, а потом наступил покой. Я пережил клиническую смерть и вернулся к жизни благодаря стараниям врачей. Мой первый вопрос был: „Зачем?“», — рассказывал он.

В 2019-м Мамонов перенес инфаркт миокарда. Он оставался в больнице больше недели: рядом с артистом находилась его жена. 1 июля 2021-го музыканта и актера госпитализировали с коронавирусом. Кроме инфекции, у Петра Николаевича обнаружили вирусную пневмонию. У Мамонова были поражены более 60% легких, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 15 июля Мамонов умер в возрасте 70 лет.