Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
Вдова Петра Мамонова пожаловалась на отсутствие финансовой помощи при установке памятника мужу
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
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После смерти лидера группы «Звуки Му» супруга не раз заявляла о бедственном положении. Спустя год ей все-таки с трудом, но удалось установить памятник на могиле мужа.
Вдова музыканта Петра Мамонова, скончавшегося в 15 июля 2021 года, Ольга призналась — недавно на могиле мужа был установлен памятник. Однако финансово в этом вопросе друзья супруга ей не помогли.
«Неделю назад я поставила на могиле памятник Пете из белого мрамора. Никто из друзей мне ничем не помогал, мне сын дал деньги. Иван работает оператором, у него был проект, вот он мне дал денег. Хорошо получилось, я хотела крест — и сделали крест», — рассказала женщина в беседе с порталом NEWS.ru.
Она отметила, что муж хотел, чтобы памятник у него на могиле был изготовлен верейскими мастерами. Поэтому Ольга обратилась к специалистам на кладбище, где и покоится Мамонов.
«Там отец с сыном работают. И они замечательно сделали», — добавила Ольга.
Кроме того, вдова призналась — неприятности случились не только с памятником, но и с вещами Мамонова. Оказалось, после смерти мужа к ней обратилась девушка, которая искала вещи лидера группы «Звуки Му», чтобы якобы создать музей.
«Я поверила и отдала им костюмы, афиши. Все равно же все лежит просто так, а музей — хорошее дело, сохранение памяти. А где-то месяц назад узнала, один из его концертных костюмов продали на аукционе за большие деньги, сотни тысяч рублей. Не обман ли это?» — возмутилась Ольга.
Петр Мамонов умер от тяжелых последствий коронавируса 15 июля. Несколько недель он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких — медики пытались восстановить его дыхание и стабилизировать состояние. Однако никакая терапия не помогла. Похоронили актера в деревне Верея, где он жил последние 20 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего вдове Петра Мамонова угрожали.
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