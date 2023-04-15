В 2023 году свое 72-летие мог бы отметить отечественный музыкант Петр Мамонов, известный по группе «Звуки Му». В честь этого 5-tv.ru решил вспомнить жизнь талантливого исполнителя.

Биография

Родился будущий музыкант в 1951 году. Его родителями были инженер и переводчица со скандинавских языков. В школьном возрасте Мамонов был отнюдь не спокойным ребенком. Учителя часто жаловались на его выходки. Став постарше, Петр пристрастился к музыке. Как отмечали его друзья, во всей Москве не было ему равных в мастерстве танцевать твист, шейк или рок-н-ролл.

© РИА Новости / Игорь Михалев

В старшей школе музыкант создал свою первую группу под названием «Экспресс». Однако музыка не избавила мальчика от хулиганских наклонностей. Его дважды отчисляли из учебных заведений за различные выходки. Несмотря на это, уже получая высшее образование, Мамонов овладел английским, шведским и норвежским языками. Тогда же он женился первый раз. Но семьи не получилось. Супруга ушла, забрав ребенка, что сильно ударило по моральному состоянию музыканта.

Несмотря на знание языков, карьеры переводчика парень не хотел. Он часто мог шокировать окружающих какой-нибудь экстравагантной выходкой. От армии музыкант также откосил. Для этого ему пришлось прикинуться сумасшедшим. Военная комиссия поверила, выписав Мамонову «белый билет». В то время Петр все никак не мог найти себя, пробуя работать на самых разных работах. Тогда же у него появилось пристрастие к алкоголю, которое гораздо позднее сыграло злую шутку.

В начале 80-х Мамонов решает создать свою полноценную рок-группу. К тому моменту у него было написано множество песен, с которыми музыканты начали выступать. В 1982 году артист женился во второй раз, а в 1988 появился первый студийный альбом.

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Аудитория артиста стала стремительно расти. Он начал гастролировать по Европе, бывал в Америке. Также музыкант сыграл в «Игле», «Такси-блюз», «Пыли», «Острове», столь полюбившемся отечественному зрителю, и ряде других картин.

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Скончался Мамонов 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. У музыканта вышло два посмертных альбома: «Незнайка» и «Аэробус любви».

У него осталась вдова Ольга. Женщина признается, что у музыканта не осталось больших сбережений, поэтому она оказалась в сложном финансовом положении.

Правила жизни Петра Мамонова

Многие до сих пор считают, что Петр Мамонов — это не просто человек, а явление. Явление уникальное и неповторимое. Вот что он сам думал о жизни и творчестве.

«Что мне нравится в церкви, так это то, что там нет никакого „с понедельника“. Десять лет вообще считается за ничего: новоначальный еще — считай, и не преступал. Я раньше думал: как же так. И вот в действительности вижу, что у меня только-только начинает получаться обиду прощать».

«Душа — это как троллейбус: там все строго по местам, и она не резиновая».

«Испытывать сострадание — это мы еще умеем. Можем посочувствовать тому, кто безрукий. А вот попробуйте сорадоваться. У меня сосед дом построил. Была халупа, а он туда труды вложил, башенки сделал. У нас обычно как: да чтоб у тебя все обвалилось. А я радуюсь».

Джавахадзе Зураб / ТАСС

«Целая жизнь дана, чтобы душу изменить».

«Если мы видим гадость, значит она в нас. Подобное соединяется с подобным. Если я говорю: вот пошел ворюга — значит я сам стырил если не тысячу долларов, то гвоздь. Не осуждайте людей — взгляните на себя».

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