Лучших забирают первыми: кто из российских звезд умер от COVID-19

Восемь российских звезд умерли от тяжелых последствий коронавируса
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Пандемия унесла жизни миллионов и, к сожалению, не обошла стороной представителей отечественного шоу-бизнеса и культуры.
Эпидемия коронавируса не обошла стороной никого. Многие, например, потеряли друзей и близких.
Болезнь на протяжении нескольких лет унесла жизни многих кумиров. Особенно сильно инфекция ударила по старшему поколению, забрав плеяду великих артистов.
Нина Русланова
21 ноября 2021 года на 76-м году жизни не стало известной советскому и российскому зрителю актрисы Нины Руслановой. Родственники рассказывали, что артистка почувствовала себя плохо в октябре.
Нина Русланова.
У женщины были проблемы с сердцем, она перенесла инфаркт. Позже у нее появились жалобы на одышку.
Обследование показало, что у Руслановой — вирусная пневмония и мерцательная аритмия. Врачи почти месяц боролись за ее жизнь, однако болезнь дала слишком тяжелые осложнения.
Валерий Гаркалин
67-летний Валерий Гаркалин также скончался в ноябре 2021 года. После перенесенного COVID-19 у него началась полиорганная недостаточность.
Валерий Гаркалин.
В больницу актер был госпитализирован за месяц до смерти — его состояние ухудшалось стремительно. Сначала он попал в реанимацию, а после врачи приняли решение ввести его в искусственную кому, но 20 ноября сердце Гаркалина остановилось.
Петр Мамонов
Солист группы «Звуки Му» Петр Мамонов скончался, когда ему было 70 лет. После заражения коронавирусом он был госпитализирован прямиком в реанимацию.
Петр Мамонов.
Врачи избегали прогнозов, так как состояние его было крайне тяжелым. Мужчину пришлось ввести в искусственную кому, из которой выводить его было опасно.
Врачи делали все возможное, однако органы артиста начали постепенно отказывать. Сначала — почки, а следом начала развиваться сердечная недостаточность, и 15 июля 2021 года его не стало.
Владимир Меньшов
Режиссер Владимир Меньшов «подхватил» инфекцию, которая стала для него смертельной, в июне 2021 года. Болезнь, как писали СМИ, протекала в легкой форме, однако уже спустя несколько дней 82-летнему Меньшову потребовалась экстренная госпитализация.
Владимир Меньшов.
Он не мог дышать самостоятельно, и его подключили к аппарату ИВЛ. Спустя полторы недели борьбы за его жизнь Меньшова не стало, дата смерти деятеля культуры — 5 июля 2021 года.
Василий Лановой
Василий Лановой.
Актер театра и кино Василий Лановой был верен сцене практически до смерти. Однако после новогодних праздников, в 2021-м, он попал в больницу с подозрением на пневмонию.
Столичные врачи старались оказать 87-летнему артисту всю необходимую помощь, но оказались бессильны перед болезнью. Ланового потребовалось перевести в реанимацию и подключить к ИВЛ, однако 28 января 2021 года его не стало.
Борис Грачевский
Основатель «Ералаша» Борис Грачевский не сразу обратился в больницу, когда заболел. Пару недель он лечился дома, однако состояние его только ухудшалось, и медиков о помощи все же попросить пришлось.
Борис Грачевский.
Болезнь развивалась планомерно — сначала обычная плата, потом — реанимация, следом — ИВЛ и искусственная кома. Легкие артиста были поражены на 85%.
Коронавирус забрал его жизнь 14 января 2021 года. Знаменитости на момент смерти был 71 год.
Анастасия Вознесенская
Звезда фильма «Гараж» Анастасия Вознесенская погибла после перенесенного COVID-19 из-за его последствий. В канун нового 2022 года она почувствовала недомогание и обратилась в больницу.
Анастасия Вознесенская.
Сделанный тест на COVID-19 показал положительный результат. Борьба с болезнью продолжалась несколько недель, но состояние актрисы стремительно ухудшалось, 14 января 78-летней Вознесенской не стало.
Владимир Коренев
Владимир Коренев.
Артист скончался на 81-м году жизни. Известного по ролям в фильмах «Человек-амфибия» и «Свет далекой звезды» актера госпитализировали с коронавирусной инфекцией в декабре 2021 года.
Не спасло его даже то, что они с семьей изолировались от всего мира на даче. Новогодние праздники Коренев провел в палате, не дотянув до Рождества — 2 января 2022 года он умер.
Ранее 5-tv.ru писал, введут ли в России ограничения из-за COVID-19.
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