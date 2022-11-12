Вдова Мамонова впервые за долгое время вышла на связь: «Все время у него бываю»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 929

Вдова лидера группы «Звуки Му» Мамонова призналась, что регулярно навещает его могилу

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов, Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Петр Мамонов

Знаменитый музыкант и актер похоронен в Верее — самом маленьком городе Московской области.

Вдова лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова призналась, что регулярно навещает могилу супруга в городе Верее, где он жил последние 20 лет и был похоронен.

«Да все время бываю. Он же в Верее. Я как еду за продуктами, так и это… Близко кладбище. Верея — малюсенький город. Вот кладбище», — рассказала Ольга Мамонова в комментарии 5-tv.ru.

Минувшим летом вдова музыканта, скончавшегося в 15 июля 2021 года, призналась, что с трудом установила памятник на его могилу. По словам женщины, друзья супруга финансово ей не помогли. Монумент полностью оплатил сын Мамоновых Иван.

До этого вдова музыканта стала жертвой мошенников, которые под предлогом создания музея Мамонова выманили у женщины его личные вещи и предметы одежды, а затем продали их на аукционе.

Напомним, Петр Мамонов умер от тяжелых последствий коронавируса в возрасте 70 лет. Несколько недель он находился на ИВЛ, медики пытались восстановить его дыхание и стабилизировать состояние. Однако никакая терапия не помогла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдове Петра Мамонова поступают угрозы из-за наследства музыканта.

Тема:
Умер Петр Мамонов
14 июл
Вдова Петра Мамонова о памятнике на кладбище мужа: «Никто из друзей не помогал»
21 сент
Вдова Петра Мамонова начала распродавать вещи из-за нехватки денег
18 авг
Вдова Петра Мамонова пожаловалась на угрозы из-за наследства музыканта
6 авг
Вдова Мамонова пожаловалась на бедственное положение: «Живу впроголодь»
24 июл
«Словно прощаясь, обнял его»: байкер Хирург предчувствовал смерть Мамонова?
24 июл
Жена Мамонова отвергла слухи о просьбе дать ему звание заслуженного артиста
19 июл
Фото недели: свадьба на вулкане, полет Ричарда Брэнсона и смерть Петра Мамонова
17 июл
«Сильное впечатление»: гроб с телом Мамонова не влез в могилу на похоронах
17 июл
«Молодец!» — Директор МакSим похвалила Шнурова за стихотворение о смерти певицы
17 июл
Гроб не влез в могилу! Петра Мамонова похоронили на Верейском кладбище в Подмосковье
+11° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
60.22
-1.02 61.54
0.54
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября

Последние новости

21:28
Калашникова ждет Панина в Испании: проблема серьезная
21:14
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 ноября
21:03
Раскрыты подробности разговора Путина с главой Ирана Раиси
20:47
Опять: Захарова высмеяла Байдена, перепутавшего Камбоджу с Колумбией
20:29
Администрация Каховского района покидает зону на левом берегу Днепра
20:16
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Сейчас читают

Вдова Мамонова впервые за долгое время вышла на связь: «Все время у него бываю»
Бомба замедленного действия: опасна ли болезнь косуль для человека?
В США назвали четыре варианта завершения конфликта на Украине: кто первый?
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика