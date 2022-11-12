Вдова Мамонова впервые за долгое время вышла на связь: «Все время у него бываю»

Знаменитый музыкант и актер похоронен в Верее — самом маленьком городе Московской области.

Вдова лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова призналась, что регулярно навещает могилу супруга в городе Верее, где он жил последние 20 лет и был похоронен.

«Да все время бываю. Он же в Верее. Я как еду за продуктами, так и это… Близко кладбище. Верея — малюсенький город. Вот кладбище», — рассказала Ольга Мамонова в комментарии 5-tv.ru.

Минувшим летом вдова музыканта, скончавшегося в 15 июля 2021 года, призналась, что с трудом установила памятник на его могилу. По словам женщины, друзья супруга финансово ей не помогли. Монумент полностью оплатил сын Мамоновых Иван.

До этого вдова музыканта стала жертвой мошенников, которые под предлогом создания музея Мамонова выманили у женщины его личные вещи и предметы одежды, а затем продали их на аукционе.

Напомним, Петр Мамонов умер от тяжелых последствий коронавируса в возрасте 70 лет. Несколько недель он находился на ИВЛ, медики пытались восстановить его дыхание и стабилизировать состояние. Однако никакая терапия не помогла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдове Петра Мамонова поступают угрозы из-за наследства музыканта.