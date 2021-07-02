Известная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram архивное фото, которым поразила своих фанатов. На снимке девушке 16 лет и она, по мнению публики, настоящая красотка. Новый пост Асмус разместила в сети специально для того, чтобы показать юную себя «почетче и поближе», ведь накануне на ее странице появилось видео, на котором не все разглядели в длинноволосом подростке популярную нынче актрису.

«Да, этот хомячок — я! Мне здесь 16 лет! Мало кто во вчерашнем видео 2004 года узнал меня в этой щекастенькой девочке-одуване», — написала знаменитость.

Асмус поразилась своему чувству стиля в подростковом возрасте. Сейчас она не понимает, почему делала именно такую прическу.

«А вы делали себе волосы — гофре? Я без них жить не могла. Каждое утро года три, наверное. Я только одного не понимаю — почему я челку прямую оставляла?» — посмеялась звезда.

Instagram @asmuskristina

Фанаты пришли в восторг — Асмус, как всегда, хороша. По мнению преданных поклонников, актрису не портят ни годы, ни развод с юмористом Гариком Харламовым.

«Хорошенькая! Щечки детские еще, пухленькие!»;

«Прихорошенькая девочка»;

«Красотка, как всегда»;

«Я узнала тебя по глазам, они всегда такие же прекрасные и добрые! А еще ты, конечно, шикарно выглядишь, будучи мамой», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус призналась, что завела нового мужчину будучи замужем.