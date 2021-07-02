Привет, земляне! ТОП свидетельств «встреч» людей с инопланетянами

Неопознанные летающие объекты (НЛО) только за последние три месяца неоднократно видели в разных частях земного шара. Уфологи ломают голову: почему инопланетяне так часто и почти не таясь начали показываться на глаза землянам? Похоже, что ответить на этот вопрос может только российская певица Катя Лель, которая, по собственным словам, регулярно общается с пришельцами и даже знает «официальную» дату их вторжения на Землю.

Помимо Лель одним из регулярных поставщиков новостей об НЛО является Пентагон, чьи военные с завидным постоянством встречаются с пришельцами на суше, на море и в воздухе. Так, в апреле в сети были опубликованы кадры нападения на эсминец США целых 14 неопознанных летающих объектов в открытом океане.

На видео можно услышать, как моряки за кадром комментируют увиденное.

«Чертовщина! Они идут быстро!» — озабоченно говорит один из них из них.





depositphotos / mik38; Twitter @JeremyCorbell

В Пентагоне подтвердили подлинность видео с НЛО над американским военным кораблем, отметив, что утекшие в сеть видео были сделаны военно-морскими силами. В ведомстве также отметили, что инцидент произошел еще в июле 2019 года у побережья Южной Калифорнии.

Американские граждане не менее часто, чем их военные, становятся очевидцами «вторжений» инопланетян. В начале мая жители Лос-Анджелеса сняли рой светящихся огней над городом. Ролик с неопознанными объектами выложил на своей странице один из местных жителей.

«Ок, если вы посмотрите наверх, то увидите эти огни. Они двигаются! Кто-нибудь еще видел сегодня полосу из движущихся огней над Лос-Анжелесом?» — поинтересовался калифорниец у земляков.

Правда, быстро выяснилось, что напугавшие американцев «летающие тарелки» — это всего лишь спутники Starlink, запущенные ранее компанией Илона Маска SpaceX. Однако, осадок, как говорится, остался.

depositphotos / homeworks255; Twitter @McCabeOnAir

Также в мае 2021 года свидетелями НЛО в небе стали японцы. Жителей юго-западных префектур страны напугало раскаленное небесное тело, которое с громким гулом вошло в атмосферу Земли и полностью сгорело. Многочисленные видеозаписи необычного явления появились в соцсетях. Очевидцы описывали неопознанный объект, как «что-то вроде шара света, который тек по небу», и тут же прозвали его «огненным шаром».

К слову, это тоже не первый случай, когда в небе над Японией фиксируют падение ярких космических объектов: подобное явление наблюдалось в конце ноября 2020 года. Тогда НЛО еще и взорвался.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от JEREMY KENYON LOCKYER CORBELL (@jeremycorbell)

Россиян инопланетяне тоже периодически балуют своими визитами. К примеру, в конце мая НЛО заставил понервничать пилотов сразу нескольких авиалайнеров в небе над Новгородской областью. Все они отправили сообщения об обнаружении объекта неизвестного происхождения руководителю полетов аэропорта «Пулково», однако сих пор остается загадкой, что именно наблюдали летчики на бортовых локаторах.

По всей видимости, единственный человек на Земле, кого визиты инопланетян совершенно не пугают, — это певица Катя Лель. Она утверждает, что общается с пришельцами с 16 лет, и они всегда находятся рядом с ней. Более того, именно через Лель инопланетяне сообщили сроки своего вторжения на Землю.

«Официально говорят, что это будет в 2030-м году, но это будет раньше», — заявила артистка в одном из YouTube-шоу.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, о своих контактах с инопланетянами Катя Лель рассказывает не первый год, в связи с чем называет себя «избранной». Так, в марте она утверждала, что совсем недавно встречалась с пришельцами в центре Москвы, когда из окна своего дома увидела летающую тарелку.